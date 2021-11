ASELSAN-Halkbank ‘Tedarikçi Finansman’ anlaşması

Türk savunma sanayiinde yerlileştirme ve millileştirmenin öncülerinden olan Aselsan, düzenlenen stratejik ortaklık buluşmasında, Halkbank ile Tedarikçi Finansman Sistemi’ne yönelik anlaşma imzaladı.

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Stratejik ortaklarımızdan millileştirmeden, ürün iyileştirmeye, maliyet düşürmeden, her alanda sürdürülebilirliğe kadar sektörün ve ASELSAN'ın başarısını doğrudan etkileyen konularda geliştirmeler ve iyileştirmeler yapmalarını bekliyoruz” dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Stratejik Ortaklık Buluşması'na Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Aselsan Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, kümelenme ve dernek yöneticileri ve stratejik ortaklar ile iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Aselsan Stratejik Ortaklık Buluşması'na Halkbank ile Tedarikçi Finansman Sistemi'ne yönelik anlaşma yaparak bu alandaki anlaşma banka sayısını 15'e yükseltti. Şu ana kadar birçok firmanın faydalandığı Tedarikçi Finansman Sistemi, Aselsan tedarikçi ekosisteminde yer alan firmaların finansal sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak.

Stratejik Ortaklık Buluşmasında konuşan Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, Aselsan'ın 2020 yılı cirosunun 16,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini anımsattı. Görgün, Aselsan'ın 2020 yılını ciro olarak hem TL hem de dolar bazında tarihi bir rekor seviye ile kapattığını ifade ederek, “Güçlü finansman performansı, geniş ürün yelpazesi, teknolojideki liderliği, yetkin insan kıymeti, sürdürülebilir büyüme vizyonu, topluma ve çevreye duyarlılığı ve büyük Türk milletinden aldığımız güç ve ilham ile her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. 2018'den bu yana 400'ün üzerinde ürünü siz kıymetli tedarikçilerimizin gayretleriyle millileştirdik. Bu vesileyle yaklaşık 150 Milyon dolarlık bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. Önceliğimiz de milli ve yerli çözümlerle savunma alanında ülkemiz ihtiyaçlarını karşılarken yeni kaynaklar bularak tedarik zincirimizin yetkinliğini artırmaktır. Tüm bu gelişimin bir parçası olarak tedarikçilerimiz ile ama en önemlisi stratejik ortaklarımızla olan iş birliklerimizi entegre bir çatı altında yürütmek amacıyla geçtiğimiz yıl Gücümüz Bir platformunu oluşturduk. Bu platform eliyle siz kıymetli tedarikçilerimizle başta millileştirme olmak üzere insan kaynakları, kaynak oluşturma, tedarikçi geliştirme, eğitim gibi süreçlerimizi uçtan uca yönetiyoruz. Tedarikçilerimizin finansal sürdürülebilirliğini son derece önemsiyor, ASELSAN'ın her zaman her konuda yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum. Yıllardır başarı ile işlettiğimiz Tedarikçi Finansman Sistemimizi bugün ülkemizin lider bankalarından biri olan Halkbank'ın katılımı ile daha da güçlendiriyor ve bu alandaki anlaşmalı banka sayımızı 15'e çıkartıyoruz. Bizler ASELSAN olarak sektörümüzdeki paydaşlarımız ve değerli iş ortaklarımızla omuz omuza çalışarak her alandaki işbirliklerimizi artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘STRATEJİK ORTAKLARIMIZI 75'E ÇIKARDIK'

ASELSAN olarak sektörde global oyuncu olma hedefiyle Stratejik Ortaklık modelini son derece önemsediklerini ve desteklediklerini kaydeden Görgün, şunları söyledi:

“ASELSAN'ın onaylı tedarikçileri arasından, kritik bir alanda faaliyet göstererek katma değeri artıran, üretim ve tasarım yapan, bu alanlarda yüksek performans gösteren ve ASELSAN'ın büyüme hedeflerini benimseyen şirketlerle her yıl Stratejik İş Birliği Anlaşmaları imzalıyoruz. Bu anlaşmalarla birlikte iş birliğimiz, yol arkadaşlığına ve çözüm ortaklığına dönüşüyor. Yürüttüğümüz bu ortaklık, ASELSAN'ın sürdürülebilirliğine, inovatif ve yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirmesine, dolayısıyla başarısına doğrudan katkı sağlamaktadır. Bunun bir göstergesi olarak her yıl Stratejik Ortaklık ailemizi büyütüyor ve genişletiyoruz. 2018'de sayısı 24 olan Stratejik Ortaklarımızı 2019'da 36'ya, 2020'de 50'ye, bugün aramıza yeni katılacak olan 25 yeni ortağımız ile 75'e çıkardığımızı duyurmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyorum. Stratejik ortaklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bu firmalarımıza sadece 2020 yılı içerisinde 265 Milyon dolar tutarında sipariş verdik. Yurt içine açtığımız her 4 siparişimizden 1'i ortaklarımıza vermiş olduğumuz siparişlerden oluşuyor. Bu oranı ailemize ilk defa dâhil olan stratejik ortaklarımızın desteğiyle daha da yukarılara taşıyacağımızı değerlendiriyorum. Bu hedef doğrultusunda stratejik ortaklarımızdan millileştirmeden, ürün iyileştirmeye, maliyet düşürmeden, her alanda sürdürülebilirliğe kadar sektörün ve ASELSAN'ın başarısını doğrudan etkileyen konularda geliştirmeler ve iyileştirmeler yapmalarını bekliyoruz.”

2023 HEDEFLERİNE KATKI

Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Görgün, “Sürdürülebilirlik hedefimiz doğrultusunda tedarikçi firmalarımızın da katkısı ile oluşturduğumuz bu yetkinliklerimizi ihracata yönelik sürdürülebilir bir gelire dönüştürmeyi ve böylece Türkiye'nin 2023 ihracat ve büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. ASELSAN olarak ‘Güven Veren Teknoloji' sloganımızı Stratejik Ortaklarımızla birlikte ‘Güçlü ve Güvenilir Stratejik Ortaklarla Güven Veren Teknoloji' olarak kullanıyoruz. Kendi tedarik zincirimizi güçlendirdikçe Savunma Sanayi Ekosistemini güçlendirmeyi kendimize sorumluluk kabul ederek yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, Aselsan ile Tedarikçi Finansman Sistemi'ne yönelik anlaşma imzaladıklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. DHA

