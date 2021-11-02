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TIMETURK / EKONOMİ / Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri başladı! Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri başladı! Emlak vergisi nasıl ödenir?

2021 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri 1 Kasım (dün) itibariyle başladı. Emlak vergisi ödeme işlemleri 30 Kasım’a kadar yapılabilecek.

1 Saat Önce
2021-11-02 17:34:05
Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri başladı! Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla ve e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Emlak Vergisi, belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı olarak alınan bir vergidir. Mükellefler 2. taksit ödemlerini 30 Kasım'a kadar yapabilecekler. 2021 yılı emlak vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4,55 oranında yükselmişti. Ödeme yapılmadığı takdirde gecikme cezası aylık yüzde 2 olarak uygulanacak.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 30 Kasım.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri emlak vergisi, banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden ödenecek. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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