Araçta yıl mı kilometre mi?

Bir araç satın alınırken kilometresinin yüksek olması illa o aracın hasarlı ya da yıpranmış olduğu sonucunu vermez...

Eğer ikinci el bir araç almayı düşünüyorsanız bu durumda “Hasar kaydı olan araç alınır mı?” sorusuna cevap arayabilirsiniz. Bu soruya verilecek cevap ise aracın ne seviyede hasarlı olduğuna göre değişebilir.

Örneğin hafif bir çarpma sonrasında orijinal parçayla far değişimi yapılan bir aracı satın almak sorun olmayabilir. Fakat şiddetli bir kaza sonrasında pek çok parçası değişen, ağır hasar kaydına sahip bir aracı satın almak hem sizin hem de trafikteki diğer bireylerin güvenliği açısından sorun oluşturabilir. Diğer bir deyişle “Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı?” sorusuna pek çok uzmanın olumlu yanıt vermediğini söyleyebiliriz.

Tehlike boyutu var mı?

Güvenliğin yanı sıra hasarlı araçlar için oluşturulacak sigorta poliçelerinde primlerin de daha yüksek olabileceğini belirtmekte yarar var. Diğer yandan ilk başta sorunlu olmayan aracınız, daha önceden hasar gördüğü için arızalanabilir ve bu da giderlerin artmasına neden olabilir.Almayı düşündüğünüz aracın hasarının ne boyutta olduğunu ve hasarın güvenliğinizi tehlikeye atıp atmayacağını öğrenmek için eksperlerden yardım alabilirsiniz. Aracın hasar durumu ve hasarların oluşturabileceği sorunlar ekspertiz raporuyla öğrenilebilir. Bu nedenle araç almadan önce güvenliğiniz açısından bir uzman görüşü almanız gerekir.

Değişen parça durumu

Bazı hasarlı otomobillerde zorunlu parça değişimi nedeniyle hem hasarlı parçalar hem de ona bağlı bölümler değiştirilmek durumunda kalınmış olabilir. Değiştirilen parçanın durumunu, yenilenen boya sayesinde anlamak mümkün olabilir. Küçük hasarlara rağmen parçaların değiştirilmesi gerektiği durumlar da doğabilir. Bu noktada yetkili kişiden alınacak görüş belirleyici bir rol oynar ve ancak bir uzman, parçaları değişim görmüş bir otomobilin alınıp alınmayacağı konusunda son kararı verilebilir. Hasar görmüş ve parçaları değiştirilmiş bir araç alacaksanız, yaşadığınız bölgenin yol şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü işlem görmüş olan otomobilin kullanacağınız yola dayanıp dayanmayacağına karar vermeniz önemli.

Vatandaşlar araç alım sürecinde en çok aracın kilometresine bakıyor. Satın almadan evvel ekspertiz incelemesi tercih nedeni. Araç geçer puan alsa da kilometresinin yüksek olması bazı durumlarda tercih nedeni olmuyor. Bakımı aksatılmamak kaydıyla yüksek kilometreli araçların alınmasında bir sorun olmadığını kaydeden otomotiv uzmanları şu değerlendirmede bulunuyor:

"Bir araç satın alınırken kilometresinin yüksek olması illa o aracın hasarlı ya da yıpranmış olduğu sonucunu vermez. 250-300 bin kilomemetre yapan bir araç iyi olabilir. Alıcılar çoğunlukla aracın üretildiği yıl ile irtibat kuruyor.Net bir kilometre değeri vermek doğru değil. Burada önemli olan aldatmaca kilometre oyununun olup olmadığı. Ne kadar cezai yaptırımı bulunsa da artniyetli kişiler var. Aracın yasadışı yollardan kilometresi düşürülebiliyor. Aracın son muayene bilgisini isteyerek kilometresini öğrenebilmek mümkün.Aracın bakımı servisylerde yapılmış ise raporlarına ulaşmak kolay."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.