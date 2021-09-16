Aracınızın aküsü ne zaman ve neden biter?

Aküye düzenli bakım yapılması, otomobilin hangi iklimde kullanıldığı, kaç kilometre yaptığı, hangi sıklıkta kullanıldığı, sonradan eklenen aydınlatma gibi aksamlar akü ömrüne etki eder

Bir araç için akü olmazsa olmaz. Bugün bir aküyü yenileme durumunda kaldığınızda cebinizden 500 liradan başlayıp nitelik ve türüne göre 5 bin liraya yaklaşan paranın çıkması gerekiyor.

Aracınızda dört mevsim işlevsel yapıdaki akülerin de elbet bir ömrü var.

Otomotiv uzmanlarının değerlendirmesine göre; kullanım durumuna göre değişmekle birlikte; 0 ve -10 derecede akünün ömrü 2-3 ay.10 ve 25 derecede akünün ömrü 6-8 ay 23 ve 35 derecede akünün ömrü 3-4 ay ve 35 ve 45 derecede akünün ömrü 2 ay kadar olabildiği yönünde görüşler var.

Eğer rutin kullanıcısıysanız ve aracınızı günde ortalama 2 kez, sabahları ve akşamları kullanıyorsanız, akünüzün 4 ila 6 yıl boyunca dayanması mümkün. Aracını daha sık kullanan bir sürücüyseniz akü ömrü 2 ila 3 yıl seviyesine düşebilir. Aracınızı standart kullanıcılardan daha seyrek kullanıyorsanız ve otomobilinize haftada ortalama 2 ila 3 kez biniyorsanız, akünüzün ömrü 7 ya da 8 yıl civarına kadar uzayabilmektedir.

Akünün ömrünün uzun veya kısa olması çeşitli etmenlere göre değişmekte. Akünün ömrünü etkileyen unsurlar arasında;

Aküye düzenli olarak bakım yapılması, hangi iklimde kullanıldığı, kaç kilometre yaptığı, Otomobilin hangi sıklıkta kullanıldığı, Arabaya sonradan eklenen aydınlatma gibi aksamlar rol oynamaktadır.

Çalıştırılıp-çalıştırılmama süreleri

Ortalama 15-20 gün boyunca çalıştırılmayan araçlarda en sık karşılaşılan sorunların başında akü boşalması gelmekte. Akünün bitmesi durumunda ise marş motoru aracı çalıştıramaz. Bu durumun önüne geçebilmek için yapılması gereken iki farklı uygulama bulunuyor. Bunlardan ilki aracın en geç haftada bir kez olmak üzere 10-15 dakika kadar süreyle çalıştırılması. Olduğu yerde aracın çalışır pozisyonda tutulması akü boşalmasının önüne geçiyor. İkinci olarak ise akü başlıklarının çıkartılması ve akü ile aracın irtibatını kesmek gerek.

Uzun süreli hareketsiz kalma durumu

Uzun süreli hareketsizlik sonrasında aracın aküsü boşalmışsa ve araç yeni bir modelse kesinlikle iterek çalıştırılmaması gerekiyor. Bu durum yeni nesil araçlarda elektronik aksama zarar verebilir. Akü takviyesi de gerçekleştirilmiyor ise mutlaka yetkili servisin çağırılması lazım. Alternatör aküyü tamamen şarj edene kadar aracı sürmek, akünün dolmasına daha fazla katkı sağlıyor. Eğer marşa basıldığında akü zorlanıyorsa, performans artırımı için akü kutup başlarının da temizlenmesi önemli

Nasıl bir akü seçmelisiniz

Akü seçiminde fiziksel ölçüler dışında kapasite ve marş gücü değerleri vardır. Kapasite akünün toplam gücü, marş gücü de anlık güç anlamına gelir. Örneğin etiketin üzerinde 50 amper saat ve 420 amper yazıyorsa, bu rakamların anlamı akünün 50 amper saatlik kapasiteye sahip olduğu ve 420 amperlikte marş basma gücüne sahip olduğunu ifade eder. 420 amper anlık maksimum akım miktarı, 50 amper saatte toplam güçtür.

Kapasite ve marş gücü

Akü seçiminde bir diğer önemli konuda araca uygun kapasite ve marş gücünde olan akünün seçimidir. Araçtaki akünün kapasite ve marş gücü değerinden düşük değerde bir akü seçersek, Örneğin 72 amper saat yerine 60 amper saat seçilirse kısa vadede problem görülmeyebilir, fakat orta vadede 60 amper saat 72 amper saatin marş gücünden düşük olacağı için aracın marş basmasında problemler yaşanacaktır, eğer araçtaki akünün kapasite ve marş gücü değerinden yüksek değerde bir akü seçersek aracın elektrik sistemi yani şarj voltajı değerlerinin ölçülmesi lazım.

Şarjını nasıl takip edebilirsiniz?

Aküde aşırı ısınma oluşur.

Gaza basıldığında araç farlarında göz kırpmaya benzer bir oluşum görülür.

Akü kapağında bulunan buşonların altı siyahlaşır.

Aküdeki elektrolit yoğunlaşır.

Aşırı ısınma yüzünde aküdeki asitli su seviyesi azalır ve asitli suyun rengi koyulaşır.

Aşırı ısınmaya bağlı olarak plakalar dökülür.

Aküdeki asitli su yüzeyinde cam elyaflar belirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.