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TIMETURK / YAŞAM / Zeynal Mammadli : “Ayakkabı boyacısı işini akıllıca yaparsa sonunda bir ayakkabı fabriki mutlaka yapar ”

Zeynal Mammadli : “Ayakkabı boyacısı işini akıllıca yaparsa sonunda bir ayakkabı fabriki mutlaka yapar ”

2013 yılında dünyada ilk onlukta yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan fotoğrafçı Emin Kuliyev'in fotoğrafçılık üzerine master class'ına katılması tesadüf değil.

42 Dakika Önce
2021-09-16 21:31:01
Zeynal Mammadli : “Ayakkabı boyacısı işini akıllıca yaparsa sonunda bir ayakkabı fabriki mutlaka yapar ”

Ardından 2016 yılında Emin Kuliyev'in İtalya'da Master Class'ına katıldı. Bu derslerde çektiği fotoğrafları gören fotoğrafçılara örnek olacak bir enerjiye sahip olan Zeynal Mammadli, Masteklass için 2018 yılında Moskova'ya davet edilecek. Dünya çapında yaklaşık 18 ülkede çekim yaptı. Moskova'nın dünyanın en çok fotoğrafı çekilen şehirlerinden biri olduğunu belirtmek gerekir. Moskova'daki bu statüye rağmen, orada ders veren fotoğrafçı elbette bir profesyoneldir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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