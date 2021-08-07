ANALİZ: Altında dalgalanma, yastık altı altın ve Fed

Ekonomi yazarı Zeynel Balcı, “Altın ABD istihdamını bekliyor” başlıklı yazısında altın piyasasındaki dalgalı seyire dikkat çekerken ABD ve Türkiye altın piyasası verileriyle birlikte değerlendirdi

Altın fiyatında son dönemde 1.750-1.900 bandında dalgalı bir seyir izleniyor. Ancak bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Beklentilerden yüksek bir rakam gelirse altın fiyatında aşağı yönlü baskı yapabilecek bir gelişme yaşanabilir. İstihdamın beklentilerin altında kalması durumunda ise altın fiyatını destekleyici yönde etki yapabilir.

Altın geleneksel yatırım araçlarının başında geliyor. TCMB rezervleri kadar yastık altı diye tabir edilen halkın elindeki altın miktarı konusunda da sıkça haberler geçer. Bununla birlikte haftalık olarak TCMB rezervlerinde ne kadar altın olduğu kamuoyuna duyurulur. Yayınlanan tablolardan TCMB'nin elinde 30 Temmuz ile biten haftada 41 milyar dolarlık altın rezervi olduğu anlaşılıyor.

Türk halkının elinde ise 5 bin ton altın bulunduğu çeşitli vesilelerle yetkililer tarafından dillendirilen bir durum... Son olarak Eski Maliye Bakanı Nurettin Canikli, geçtiğimiz nisan ayında katıldığı bir TV programında vatandaşın yastık altında 5 bin ton altını var açıklamasını yapmıştı. İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Ayşen Esen ise önceki yıllarda “Türkiye'de 2 bin 500 ila 5 bin ton arasında değişen yastık altı altın bulunuyor” demişti. Türk haklının altın, döviz ve gayrimenkul öncelikli yatırım araçları olmaya devam ediyor. Böyle de uzun yıllar devam edeceğe benziyor.

DALGALI GÖRÜNÜM

Altının global ölçekte fiyatını belirleyen temel etkenlere bakıldığında; enflasyon, faiz, ABD dolarının değerindeki değişimler, fiziki alım satımlar (merkez bankaları, fonlar), jeopolitik gelişmeler ve öncü merkez bankası para politikaları gibi konu başlıklarını saymak mümkün. İç piyasalarda altının gram/TL fiyatını etkileyen parametreler ise altının ons/dolar fiyatı ile dolar/TL kurunun bileşeninden oluşur.

Altının dış piyasalardaki ons fiyatının seyrine göz atacak olursak, Ağustos/2020 tarihinde 2 bin doların üzerini test ettikten sonra gelen satışlarla bu yıl dalgalı bir görünüm izliyor. Mart/2020 ayında baş gösteren salgın hastalığa bağlı olarak piyasalardaki “nakit kraldır” anlayışının öne çıkmasıyla yaşanan düşüşte 1.676 seviyesine kadar geri çekilme yaşandı. Sonrasında gelen tepki alımlarıyla görülen yükseliş 1.900 doların üzerinde kalamadı.

Son dönemde 1.750-1.900 bandında dalgalı bir seyir izleniyor. Bugünlerde ise yatay hareketle bekleyiş havası hakim. ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve para politikalarının altın fiyatı üzerindeki etkileri biliniyor. Fed'in karar aşamasında baz aldığı veriler arasında ABD tarım dışı istihdamının önemi malum. Bugün açıklanacak temmuz verisi bu açıdan yakından izlenecek. Piyasa beklentisi 925 bin civarında. Beklentilerden yüksek bir rakam gelirse, bu durum Fed politikalarında bir değişim veya erken parasal sıkılaştırma olasılığını tekrar gündeme taşıyacağı için altın fiyatında aşağı yönlü baskı yapabilecek bir gelişme olabilir. Aksi takdirde istihdamın beklentilerin altında kalması, parasal genişlemenin ve tahvil alımlarının bir süre daha devamı olasılığını güçlendirebilir. Bunun da altın fiyatını destekleyici yönde etki yapması muhtemeldir.

DENEMELER GÜÇ KAZANMADI

Nitekim fikir vermesi açısından çarşamba günü ABD ADP özel sektör istihdamı temmuzda +330 bin olarak açıklandı. (beklenti +695 bin, önceki +692 bin) Veri zayıf gelince altın fiyatında kısa süreli bir tepki çıkışı görüldü. Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida'nın biraz şahin bulunan “Fed'in varlık alımlarını bu yıl azaltılabileceği” açıklaması yanında piyasalar teyit bakımından bugünkü ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandığından yükseliş denemeleri güç kazanamadı. Yüksek enflasyon dışında “güvenli liman” ihtiyacını artıran ve altın fiyatını etkileyen diğer parametrelerde bu aşamada çok belirgin gelişmeler görülmüyor. Fiyatlama açısından şimdilik Fed politikaları öne çıkmış durumda. Hatırlanırsa Fed haziran toplantısında erken parasal sıkılaştırma olasılığının arttığı algısı ağır basınca ABD 10 yıllık faiz oranı yükselmiş, ABD doları değer kazanmış ve buna bağlı olarak altın fiyatı sert düşüş göstermişti. Diğer yandan temmuz toplantısında parasal desteğin devam edeceği vurgulanınca altın fiyatında toparlanma yaşanmıştı.

İLK DESTEK 1.800-1.790 BANDINDA

Teknik analiz meraklıları ve sevenleri için ‘tavsiye olarak görülmemesi' şartıyla olayın biraz da teknik tarafına bakmak yararlı olabilir. Ons dolar grafiğinde; İlk destek ve tutunma seviyeleri 1.800-1.790 bandında bulunurken kısa vadeli tepki çıkışının devamı açısından 1.833 seviyesinin geçilmesi önemli görülüyor. Uzun dönemli grafikte Ağustos/2020 yılında bu yana devam eden geri çekilme ile birlikte son omuz hareketi ve çıkış formasyonlarından “ters omuz baş omuz ve çanak” hazırlığından söz etmek mümkün. Formasyonun işlerlik kazanması için 2.100 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Gram/TL fiyatında ise 482-508 ilk destek direnç ve hareket bandı olarak görülürken daha geniş ölçekte 450-535 destek-direnç aralığı öne çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.