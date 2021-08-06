Son dönemde evde kedi ve köpek besleyiciliği artmış durumda. Peki yavru ve yetişkin kedi ve köpeklerin aşılama süreci nasıl işliyor?

Evinde kedi ve köpek besleyenlerin sayısı son günlerde sayısal olarak daha da artmış durumda.

Bu süreçte hayvan ve sahiplerinin sağlığı açısından aşı önem arz ediyor. Peki kedi ve köpeklerin aşı takvimi nasıl ve hangi şartlarda ilerliyor....

Kedilerin aşı takibi

Veteriner hekimin uygulayacağı ilk işlem iç ve dış parazit olacaktır. Çünkü devamında gelecek aşıların kedinize sorunsuz şekilde yapılabilmesi için, kedinizin hiçbir şekilde paraziti ya da bir rahatsızlığı bulunmamalı. İç parazit ilacı oral yolla ya da iğneyle verilebilir. Dış parazit için çoğunlukla tercih edilen yöntemse, kedilerin ensesine damlatılan ilaçlar. Verilen ilacın dozu, kedinizin ağırlığına göre belirlenir. İç ve dış parazit ilaçları verildikten sonra, kedinizin tuvaletini takipte olmalı, parazit döküp dökmediğini kontrol etmelisiniz. Kediniz 6. haftasını doldurduysa, ilk aşılarını yaptırmak için yeniden veterinere başvurabilirsiniz.

Aşının periyodu

Yavru kedilerin olması gereken ilk aşılar; karma, kuduz ve lösemi. Karma ve lösemi aşıları çoğunlukla iki doz halinde yapılır. Söz konusu aşıların kedinize yapıldığı gün, kedinizde sersemleme, hafif ateş ve iştahsızlık gibi belirtiler olabilir.Bu tip belirtilerle karşılaşırsanız, veterinerinizi bilgilendirmeniz lazım. Kuduz aşısının yapılması için kedilerin üçüncü ayını doldurmuş olması gerekir. Bu nedenle aşı takvimine öncelikle karma ve lösemi aşılarının ilk dozları ile başlanır. Karma aşının içerisinde solunum yolu enfeksiyonlarına ve kedi gençlik hastalığına karşı bağışıklık geliştirmeye yardımcı bileşenler bulunur. Ayrıca aşıların her biri ve dozu için 7 - 10 gün arasında bekleme süresi olmalıdır.

Yetişkin kedilerde durum

Yetişkin bir kediyi evlat edindiyseniz ve ona yavruyken gerekli aşılar uygulanmadıysa,yavru kedi ile aynı periyotta aşı uygulanıyor.Eğer kedinizin yavruyken aşılanıp aşılanmadığını bilmiyorsanız, bağışıklık sistemini ölçen testler aracılığıyla bu sorunun yanıtını bulabilirsiniz. Kedilerin parazit ilaçlarının ya da aşılarının, her iki ayda bir yeniden tekrarlanması lazım. Yetişkin kedilere uygulanan başka bir aşı yok. Veteriner hekim yerel salgın risklerine, kedinizin sağlık durumuna ve kullanılan aşı türlerine bağlı olarak aşıların tekrarlanması kararı alabilir. İki ayda bir veterinerinizi ziyaret ederek parazit aşılarını tekrarlamalı ve kedinizin genel sağlık kontrolünden geçmesini sağlamalısınız.

Yavru köpeklerde aşılama sistemi

Yavru köpeklerin ilk veteriner ziyaretinde öncelikle genel muayene ve kan tahlili doğrultusunda parazit ilacı ya da aşısı uygulanır. Parazit ilaçlarının uygulanması, hem köpeğinizin hem de sizin sağlığınızı korumak açısından önemli. Parazit ilaçları uygulanmadığında köpeğinizin sağlığı iç veya dış parazit nedeniyle riske girebilir, ayrıca söz konusu hastalıklar size de bulaşabilir. Bu tip sorunları önlemek adına, parazitel ilaçların 3 ayda bir tekrarlanması gerekiyor.

Koronavirüs aşısı da yaptırılabilir

Parazitel uygulamalar sona erdiğinde, köpeğiniz yaklaşık 6 - 8 haftalıkken ilk aşı uygulamalarına geçilir. Yapılması gereken ilk aşı, karma aşı. Karma aşı, köpeklerde sıklıkla görülen ölümcül bir hastalık olan gençlik hastalığına ve kanlı ishale neden olan birçok virüse karşı bağışıklık kazandırmayı amaçlamaktadır. Daha sonra koronavirüs, mantar, bordotella ve kuduz aşıları uygulanmalıdır. Köpeğinizin ilk aşı uygulamalarının tamamlanası yaklaşık 2,5 - 3 ay sürer. Aşılar bittiğinde üç ayda bir tekrarlayan parazitel uygulamalara geçilmeli.

Köpeğiniz bir yaşını doldurduysa, aşı tekrarı uygulamalarına geçilmesi lazım. Veteriner hekimin gerek gördüğü sıklıkta ve durumlarda, aşıların yenilenmesine ihtiyaç duyulur. Yetişkin köpeklerin olması gereken aşılar coronavirüs, kuduz, bronşin, lyme ve karma aşılar olarak sıralanır.

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