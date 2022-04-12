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TIMETURK / EKONOMİ / Altın yükselecek mi? ABD enflasyonu altına etkisi nasıl olur? Enflasyon yükselirse gram düşer mi artar mı?

Altın yükselecek mi? ABD enflasyonu altına etkisi nasıl olur? Enflasyon yükselirse gram düşer mi artar mı?

Altın yükselecek mi? ABD enflasyonu altına etkisi nasıl olur? Enflasyon yükselirse gram düşer mi artar mı? Uluslararası piyasalar ABD Mart ayı enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Son gelen açıklamalara bakılırsa ABD'de enflasyon rekoru kırılması bekleniyor. Altın yatırımcıları ve elinde altını olanlar ABD enflasyon verilerinin altına etkisinin nasıl olacağını merak ediyor. Peki enflasyon yüksek çıkarsa altın yükselir mi yoksa düşer mi?

1 Saat Önce
2022-04-12 13:28:52
Altın yükselecek mi? ABD enflasyonu altına etkisi nasıl olur? Enflasyon yükselirse gram düşer mi artar mı?

Altın yükselecek mi? ABD enflasyonu altına etkisi nasıl olur? Enflasyon yükselirse gram düşer mi artar mı? Uluslararası piyasalar ABD Mart ayı enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Son gelen açıklamalara bakılırsa ABD'de enflasyon rekoru kırılması bekleniyor. Altın yatırımcıları ve elinde altını olanlar ABD enflasyon verilerinin altına etkisinin nasıl olacağını merak ediyor. Peki enflasyon yüksek çıkarsa altın yükselir mi yoksa düşer mi?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla piyasalarda şok etkisi yaşandı. Güvenli liman olarak adlandırılan altına olan ilgi savaş zamanında arttı. Bu dönemde ons altın ve gram altında hızlı bir yükseliş yaşandı. Yatırımcılar güvenli liman altına olan ilgisi artmaya devam ederken ABD'den gelecek enflasyon verilerinin altını nasıl etikileyeceği merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes umutlarının artamasıyla bir nebze de olsa rahatlayan piyasada altının seyrinin nasıl olacağı yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

Altın yükselecek mi?

ABD'de Mart ayı enflasyon rakamlarının yüksek çıkması bekleniyor. Yatırımcılar enflasyona karşı bir korunma, güvenli liman olarak gördükleri altına ilgi göstermeyi sürdürüyorlar. Altına olan ilginin artmasıyla ons altın fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir yaşanabilir.

ABD enflasyonu altına etkisi nasıl olur?

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında ABD'deki yüksek enflasyona ilişkin soruları yanıtladı. Psaki, mart enflasyonunun "olağanüstü" bir şekilde yüksek gelmesini beklediklerini belirtti. Bu gelişmelerle ons altın 14 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 1968 dolara ulaştıktan sonra 1948 dolardan günü kapattı. Bu sabah ise 1960 dolardan değerleniyor. Analistler, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece 1975 dolar/ons seviyesine doğru bir atak beklenebileceğini ifade ediyorlar. Aşağı hareketlerde destek noktaları ise 1941 ve 1924 dolar/ons.

Enflasyon yükselirse gram düşer mi artar mı?

Enflasyon karşısında altın bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Altına olan ilgi ve talep arttığı zaman uluslararası piyasada ons altın fiyatlarında yükselme görülebilr.

ABD enflasyon beklentisi kaç?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Ülkede yarın açıklanacak mart enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yıllık bazda yüzde 8,4'e yükselmesi yönünde.

FED faiz yükseltirse altın yükselir mi?

FED'in faiz kararı dünya piyaslarını yakından ilgilendiriyor. ABD Merkez Bankası olası faiz artırımında piyasadan doların çekilişi bir miktar hızlanabilir. Durm böyle olunca yurt içine doların fiyatının bir miktar yükselmesi gram altının fiyatının artmasına da neden olabilir.

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez...

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