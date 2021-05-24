Altın Nedir? Altın Çeşitleri

Gündelik hayatımızın bir parçası olanaltın takma, Türk, örf ve âdet geleneklerimizden birisi haline geldi. Altın elementi dünya üzerinde bulunan en değerli elementlerden birisidir. İlk çağlardan beri insanlar tarafından kullanılmaktadır. Birçok çeşitli ve farklı renklerde bulunan altınlar hakkında vatandaşlar bilgi sahibi olmak istiyorlar.Altın nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Altın çeşitleri işte tüm detaylar…

Ülkemizde ve dünyada zenginlik belirtisi ve yatırım amaçlı kullanımı yapılan en değerli madenlerden birisi altın madenidir. Altın, Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element olarak bilinmekte. Bu element, doğada serbest halde bulunabilen ve kolay işlenebilen bir element çeşididir. Atom numarası 79 olarak bilinmekte ve bu özelliğinden dolayı doğal bir şekilde oluşan en yüksek atom numarasına sahip elementlerdendir. Altın madeni birçok çeşidi ve birçok yerde kullanıma sahip olan madendir. Sizler için altın hakkında merak edilen tüm detayları derledik.Altının özellikleri neler? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Altının kullanım alanları işte detaylar.

Altın Nedir?

Altın madeni, periyodik cetvelde sembolü Au olan bir element olarak adlandırılmaktadır. Altının atom numarası 79 atomik ağırlığı 196.967 olarak bilinmekte. Altın saf halde iken; parlak, hafif kırmızımtırak sarı renktedir. Ayrıca yoğun, yumuşak, dövülerek şekil verilebilen, esnek bir metalden meydana gelmektedir.

Altın Çeşitleri

Ülkemizde en çok ilgi gören ve servet değerinde bilinen altınların birçok çeşidi mevcuttur. Bunlar genellikle;

Gram altın: Altın çeşitlerinden gram altın; 995 ya da 999.9 saflıkta, standart ağırlık ve standart saflıktaki küçük saf halde işlenmemiş olan altındır.

Altın çeşitlerinden gram altın; 995 ya da 999.9 saflıkta, standart ağırlık ve standart saflıktaki küçük saf halde işlenmemiş olan altındır. Çeyrek altın: Ülkemizde yatırım amaçlı kullanılan ve bütçeye uygun olarak ilgi gören altınlardan biri olan çeyrek altın T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmış olan altındır. Bu altın çeşidi 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1,75 gram ağırlığında.

Ülkemizde yatırım amaçlı kullanılan ve bütçeye uygun olarak ilgi gören altınlardan biri olan çeyrek altın T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılmış olan altındır. Bu altın çeşidi 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1,75 gram ağırlığında. Yarım altın: Altın çeşitlerinden yarım altın Cumhuriyet altın lirasının yarısı olarak bilinir. Yarım altın 22 ayar 3,50 gramdır. Has altın olarak karşılığı 3,21 gram olmakta.

Altın çeşitlerinden yarım altın Cumhuriyet altın lirasının yarısı olarak bilinir. Yarım altın 22 ayar 3,50 gramdır. Has altın olarak karşılığı 3,21 gram olmakta. Tam altın: Tam altın diğer adı ile Ziynet altın, Cumhuriyet Altını ve Ata Lirası gibi farklı isimlerle de anılmaktadır. Bu altın çeşidi 22 ayar 7,00 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,42 gram olarak bilinmektedir.

Tam altın diğer adı ile Ziynet altın, Cumhuriyet Altını ve Ata Lirası gibi farklı isimlerle de anılmaktadır. Bu altın çeşidi 22 ayar 7,00 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,42 gram olarak bilinmektedir. Reşat altın: Altın çeşitlerinden Reşat altın, Osmanlı Sultanı Beşinci Mehmet Reşat adına basılmış olan altındır. Reşat Altın, Cumhuriyet Altını ile aynı değerdedir. Yaklaşık olarak 7,2 gram ve 22 ayardır.

Altın çeşitlerinden Reşat altın, Osmanlı Sultanı Beşinci Mehmet Reşat adına basılmış olan altındır. Reşat Altın, Cumhuriyet Altını ile aynı değerdedir. Yaklaşık olarak 7,2 gram ve 22 ayardır. Hamit altın: Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamit için basılan Osmanlı parasıdır.Yaklaşık 7,2 gram ve 22 ayardır.

Osmanlı Sultanı İkinci Abdülhamit için basılan Osmanlı parasıdır.Yaklaşık 7,2 gram ve 22 ayardır. Gremse altın: Gremse altın, Cumhuriyet Altın'ının iki buçuk katıdır. İki buçukluk olarak da anılmaktadır. Gremse altın yaklaşık olarak 2 ayar altın 0.916 saflığında has altından oluşmakta.

Gremse altın, Cumhuriyet Altın'ının iki buçuk katıdır. İki buçukluk olarak da anılmaktadır. Gremse altın yaklaşık olarak 2 ayar altın 0.916 saflığında has altından oluşmakta. Külçe altın: Altın çeşitlerinde külçe altın, 2,5'luk altın olarak da bilinir. Külçe altın 10 çeyrek altına eşittir. 1 gram külçe altın 5, 10, 20, 50, 100 gram, 1 kilo gibi sürekli ağırlığı artacak şekilde üretilmekte. 1 kilo külçe altın ağırlığı 13 kilo 102 gram olarak biliniyor.

Altının Kullanım Alanları

Altın elementinin günümüzde kullanımının yapıldığı alanlar şu şekildedir;

Tıp Sektörü: Kas içine uygulanan disodyumaurotiyomalat, artrit rahatsızlığının tedavisi için altın madeni kullanılmakta. Ayrıca dayanıklılık özelliğinden dolayı altın, kaplama diş ve dolgu yapımında kullanılmaktadır.

Kas içine uygulanan disodyumaurotiyomalat, artrit rahatsızlığının tedavisi için altın madeni kullanılmakta. Ayrıca dayanıklılık özelliğinden dolayı altın, kaplama diş ve dolgu yapımında kullanılmaktadır. Tekstil Sektörü: Altın madeni özellikle tekstil sektöründe moda tasarımcılarının vazgeçilmezleri arasındadır. Tasarımcılar özel koleksiyonlarda kumaş işleme ve ip olarak kullanmakta ve zenginlik göstergesi olarak kıyafetlerinde oldukça yer vermektedir.

Altın madeni özellikle tekstil sektöründe moda tasarımcılarının vazgeçilmezleri arasındadır. Tasarımcılar özel koleksiyonlarda kumaş işleme ve ip olarak kullanmakta ve zenginlik göstergesi olarak kıyafetlerinde oldukça yer vermektedir. İnşaat Sektörü: Altın elementi inşaat sektöründe de yansıtma özelliğinden dolayı yüzeyin ısı alışverişini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca altın elementi binaların pencerelerin ve cam alanlarında ince levhalar halinde kullanılmakta.

Altın elementi inşaat sektöründe de yansıtma özelliğinden dolayı yüzeyin ısı alışverişini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca altın elementi binaların pencerelerin ve cam alanlarında ince levhalar halinde kullanılmakta. Yiyecek ve İçecek Sektörü: Dünyada farklı mutfak kültürlerinde altın elementine fazla ilgi var. Altınparçaları yiyeceklerde süsleme aracı olarak kullanımı yapılmakta.Ayrıca Hindistan ülkesinde altın parçaları ile süslenmiş yiyecekler oldukça fazladır.

Dünyada farklı mutfak kültürlerinde altın elementine fazla ilgi var. Altınparçaları yiyeceklerde süsleme aracı olarak kullanımı yapılmakta.Ayrıca Hindistan ülkesinde altın parçaları ile süslenmiş yiyecekler oldukça fazladır. Elektrik ve Elektronik Sanayi: Altın madenine en çok karşılaştığım sektör ise elektrik ve elektronik sanayisidir. Altın elektrik iletkenliği gümüş ve bakır madenlerinden sonra en yüksek olan elementlerden birisi olarak bilinmektedir. Altı madeni diğer elemenler ile kolayca tepkiye girmesinden ve dayanıklılığı diğer elementlere oranla fazla olduğundan terminallerin, transistörlerin ve diğer yarı iletken sistemlerin kaplamasında kullanılmaktadır. Ayrıca CD'lerin yansıtmalı yüzeylerinde, telefon ve bilgisayarlardaki işlemciler de iletken özelliğinde de altın kullanılmakta.

Altın madenine en çok karşılaştığım sektör ise elektrik ve elektronik sanayisidir. Altın elektrik iletkenliği gümüş ve bakır madenlerinden sonra en yüksek olan elementlerden birisi olarak bilinmektedir. Altı madeni diğer elemenler ile kolayca tepkiye girmesinden ve dayanıklılığı diğer elementlere oranla fazla olduğundan terminallerin, transistörlerin ve diğer yarı iletken sistemlerin kaplamasında kullanılmaktadır. Ayrıca CD'lerin yansıtmalı yüzeylerinde, telefon ve bilgisayarlardaki işlemciler de iletken özelliğinde de altın kullanılmakta. Fotoğrafçılık Sektörü: Altın madeni fotoğrafçılıkta gümüş görüntüleri tonlamak için kullanımı yapılmakta

Altın madeni fotoğrafçılıkta gümüş görüntüleri tonlamak için kullanımı yapılmakta Kuyumculuk Sektörü: Altın madeni dünya çapında en çok kullanıldığı yerlerden biriside mücevher takı kullanımıdır. Çok eskili yıllardan beridir altın ziynet eşya olarak kullanılmakta.Düğünlerde evlenecek çiftlere, sünnet çocuklarına, ziyaretlerde, nişan, söz ve yeni doğan bebeklere altın takılmaktadır.

Altının Özellikleri Neler?

Yoğunluk: 19.3

Erime Noktası (°C): 1.064

Kaynama Noktası (°C): 2.700

Yapı: yumuşak, şekillendirilebilir, sarı metal

Atom Yarıçapı (pm): 166

Buharlaşma Isısı (kJ / mol): 340

İlk İyonlaşma Enerjisi (kJ / mol): 890,1

Şekil: Yüz Merkezli Kübik (FCC)

Özgül Ağırlık (20 ° C): 18,88

Atom Numarası: 79

Sembol: Au

Atom Ağırlığı: 196.9665

iyi bir elektrik ve ısı iletkenidir

Paslanmaz, kararmaz

Saf hali parlak, yumuşak ve sarı renkli

Kolay işlenebilir

Ağır metaldir

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