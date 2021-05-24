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Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında bir asker şehit oldu. Dün helikopterden iniş sırasında yaralanan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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24.05.2021 10:09:38
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında bir asker şehit oldu. Dün helikopterden iniş sırasında yaralanan Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pençe Yıldırım Harekatı'nda dün, havadan ikmal yapılırken İstihkam Uzman Onbaşı Eyyüp Gergin, helikopterden iniş sırasında yaralandı.

Hastaneye sevk edilen Gergin, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 23 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen havadan ikmal faaliyetinde bir kahraman silah arkadaşımız helikopterden inişi esnasında yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Eyyüp Gergin şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

 

Ekran Resmi 2021-05-24 10.09.54

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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