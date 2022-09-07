Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar? Eylül Aile Destek ödemeleri hangi gün hesaplara yatacak?

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar? İhtiyaç sahiplerine destek amacıyla yapılan Aile Destek ödemelerinin ne zaman verileceği merak konusu oldu. Devlet desteği sadece Aile Destek ödemeleri adı altında yapılmıyor. Bu ay içerisinde bir de doğalgaz desteği için çalışma başlatıldı ve başvurular alınıyor. Peki ama devlet destekler için ne zaman ödeme yapıyor? Eylül Aile Destek ödemeleri hangi gün hesaplara yatacak? İşte detaylar...

İhtiyaç sahiplerine destek amacıyla yapılan Aile Destek ödemelerinin ne zaman verileceği merak konusu oldu. Devlet desteği sadece Aile Destek ödemeleri adı altında yapılmıyor. Bu ay içerisinde bir de doğalgaz desteği için çalışma başlatıldı ve başvurular alınıyor. Peki ama devlet destekler için ne zaman ödeme yapıyor? Eylül Aile Destek ödemeleri hangi gün hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatar?

Aile Destek Paketi başvuru tarihleri ve ödeme takvimi programa başvuran ailelerin gündeminde yer alıyor. Bu program kapsamında 4 milyon haneye destek verilecek.

Geçtiğimiz ayın ödemeleri tamamlandı ve bu hafta içerisinde eylül ödemelerinin de yapılması bekleniyor.

Aile Destek ödemeleri ne kadar?

Ödemeler her ay 450 - 600 TL arası değişen miktarlarda, ailelerin durumlarına göre yapılıyor.

Eylül Aile Destek ödemeleri hangi gün hesaplara yatacak?

Geçtiğimizay için; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Eylül ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ise bu hafta içerisinde sırasıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.