Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek parası yattı mı? Aile destek parası başvuruları devam ediyor mu?

Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak? Milyonlarca aile, devlet destek parasının yatmasını bekliyor. Peki aile destek parası yattı mı? Bu zamana kadar kayıt yaptırmayan kişiler için aile destek parası başvuruları devam ediyor mu? Ödemeler kaç ay verilecek? Aile Destek Programı e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? e-devlet bilmeyen ödemeler için başvuruyu nereden yapacak? İşte detaylar...

Milyonlarca aile, devlet destek parasının yatmasını bekliyor. Peki aile destek parası yattı mı? Bu zamana kadar kayıt yaptırmayan kişiler için aile destek parası başvuruları devam ediyor mu? Ödemeler kaç ay verilecek? Aile Destek Programı e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? e-devlet bilmeyen ödemeler için başvuruyu nereden yapacak? İşte detaylar...

Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesiyle, ihtiyaç sahibi ailelere verilen Aile Destek Programı ödemeleri devam ediyor. Eylül ayı ödemeleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz aylarda ödemeler çoğu aileye 29'unda verildi. Açıkalma bekleniyor.

Ödemeler kaç ay verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aileler için verilecek destek ödemelerinin 12 ay boyunca verileceğini vurguladı.

Aile destek parası başvuruları devam ediyor mu?

Aile destek parası başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar başvurularını e-devlet üzerinden yapabilirler. E-devlet uygulamasını kullanmayan kişiler Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yaparak gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Aile Destek Programı e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

Devlet tarafıdnan ödeme alabilmek için internet üzerinden başvuru yapmak oldukça basit. Aile Destek Programı başvuru ekranına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

Kimlere Aile Destek Programı ödemesi verilir?

Konuyla ilgili sorulara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; "Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 3'te 1'i yani; 1833,45 TL'nin altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek, yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek" açıklamasını yaptı. .