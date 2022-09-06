Doğalgaz tüketim desteği nasıl alınır? Doğalgaz tüketim desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz yardımı nereden nasıl alınır?

Doğalgaz tüketim desteği nasıl alınır? 3 milyar lira bütçe ayrılan doğalgaz yardımları için başvurular başladı. Doğal Gaz Tüketim Desteği başlığı adı altında, ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacak. Peki Doğalgaz tüketim desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz yardımı nereden nasıl alınır? Doğalgaz yardımı alma şartları neler? Kiracılar doğalgaz desteği alabilir mi? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

3 milyar lira bütçe ayrılan doğalgaz yardımları için başvurular başladı. Doğal Gaz Tüketim Desteği başlığı adı altında, ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacak. Peki Doğalgaz tüketim desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz yardımı nereden nasıl alınır? Doğalgaz yardımı alma şartları neler? Kiracılar doğalgaz desteği alabilir mi? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar...

Doğalgaz tüketim desteği nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi adına destek veriliyor.

Doğalgaz yardımı alma şartları

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

Doğalgaz tüketim desteği başvuruları başladı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen doğalgaz tüketim desteği projesinin başvuruları başladı. İhtiyaç sahibi ailelere, başvuru onaylanmasıyla birlikte doğalgaz desteği verilecek. Bu yıl 3 milyar lira bütçe ile hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Kiracılar doğalgaz desteği alabilir mi?

Doğalgaz desteği bu yıl kiracıların da yararlanabileceği şekilde uyarlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kiracıların doğalgaz desteğini alıp alamayacakları sorularına; "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek."yanıtını verdi.

Ön ödemeli sayaç kullananlar için doğalgaz desteği verilecek mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlara doğalgaz desteği sağlayacak. Tek şart, ailenin ihtyaç sahibi kategorisinde olması.

Doğalgaz yardımı nereden nasıl alınır?

E-Devlet üzerinden başvuru yapan ve desteğe ihtiyacı olduğu kanıtlanan aileler için devlet doğalgaz desteği veriyor.

e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu için TIKLAYINIZ...