Doğalgaz yardımı başvuru şartları | Kimler doğalgaz yardımından yararlanabilir? Doğalgaz tüketim desteğine kimler başvurabilir? Doğalgaz tüketim desteği ne kadar?

Doğalgaz yardımı başvuru şartları | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılı doğalgaz desteği bütçesini açıkladı. Binlerce ailenin yararlanacağı destek için başvurular başladı. Peki ama akıllarda kalan doğalgaz desteği ücreti ve başvuru soruları için açıklama yapıldı mı? Kimler doğalgaz yardımından yararlanabilir? Doğalgaz tüketim desteğine kimler başvurabilir? Doğalgaz desteği e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz tüketim desteği ne kadar? Kiracılar ve ev sahipleri doğalgaz desteği alabilir mi? İşte detaylar!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılı doğalgaz desteği bütçesini açıkladı. Binlerce ailenin yararlanacağı destek için başvurular başladı. Peki ama akıllarda kalan doğalgaz desteği ücreti ve başvuru soruları için açıklama yapıldı mı? Kimler doğalgaz yardımından yararlanabilir? Doğalgaz tüketim desteğine kimler başvurabilir? Doğalgaz desteği e-Devlet başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz tüketim desteği ne kadar? Kiracılar ve ev sahipleri doğalgaz desteği alabilir mi? İşte detaylar!

Doğalgaz yardımı başvuru şartları

Önümüzdeki yıl "Doğalgaz Tüketim Desteği" programı kapsamında binlerce aile için doğalgaz yardımı desteği verilecek. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. Doğalgaz yardımı başvuru şartları;

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

Doğalgaz tüketim desteğine kimler başvurabilir?

İhtiyacı olan ve yukarıdaki şartları taşıyan her aile, e-Devlet üzerinden doğalgaz desteği için başvuruda bulunabilir.

Doğalgaz desteği e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden doğalgaz desteği başvurusu yapmak için 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' sayfasını ziyaret etmelisiniz. T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıp form doldurulduktan sonra başvurunuzun onaylanmasını beklemelisiniz.

Doğalgaz tüketim desteği ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, destek için ayrılan bütçenin 3 milyar lira olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini belirtti.