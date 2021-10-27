50 bin 'Evim' mağduru paralarını nasıl alacak?

BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen ve TMSF'ye devredilen 21 şirketin iştiraklerine 765 milyon lira borcu bulunmakta. Yetkililerce bu şirketlerin hiçbirinin mal varlıklarının, müşterilerin alacaklarını ödemek için yeterli olmadığı ifade ediliyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), kamuoyunda evim mağdurları olarak bilinen 21 tasarruf finansman şirketinin kapatılması nedeniyle mağdur sayısının 49 bin 419, bu kişilerin alacaklarının 764.6 milyon TL olduğunu açıkladı. Kişileri faizsiz modelle ev ve araba yapan 21 şirket temmuz ayında BDDK tarafından kapatılarak tasfiye süreci TMSF'ye devir edilmişti.

Şirketlerin varlıkları yetersiz

Süreçte gelinen son durum hakkında DÜNYA'ya açıklamada bulunan TMSF yetkilileri, BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen 21 şirketten hiçbirinin mal varlıklarının, müşterilerin alacaklarını ödemek için yeterli olmadığını belirtti. TMSF tarafından, şirketlerin ortakları ve yöneticilerinin tüm hak, mal ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi uygulandığı kaydedilirken, “Şirketlerin mal varlığı değerlerinin ve hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve şirket giderlerinin azaltılmasını teminen, hazırlanan tasfiye eylem planı çerçevesinde, şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde gerekli güvenlik ve koruma tedbirleri alınmış, ülke çapındaki 402 şubenin tümü kapatılıp, norm kadro fazlası personelin iş akitleri feshedildi. Yine, şirket aktifleri tespit edilerek koruma altına alınıp, söz konusu varlıkların paraya çevrilmesi için değerleme çalışmaları başlatıldı” denildi.

TMSF, tasfiye komisyonları kurdu

Açıklamada, şirketlerin tasfiyesinde TMSF'nin görevlendirilmesinin ardından, Fon Kurulu tarafından tasfiye komisyonları oluşturulduğu tüm işlemlerin bu komisyonlar tarafından yürütülmeye başlandığı belirtildi. Tasfiye komisyonları tarafından, şirket malvarlıklarındaki eksilmeler ve usulsüz işlemlerin tespiti ile şirket muhasebe kayıtlarının gerçeğe uygun ve doğru şekilde tutulmasına yönelik durulaştırma işlemlerinin yapılarak tasfiye başlangıç envanterinin ve tasfiye başlangıç bilançolarının çıkarılmasını teminen, yeminli mali müşavirler tarafından denetim ve inceleme çalışmalarına başlandığı aktarıldı.

Mal varlıkları oranında alacaklılara ödeme yapılacak

Yeminli mali müşavir raporlarının tamamlanmasına müteakip, tasfiye başlangıç bilançoları Fon Kurulu tarafından onaylandıktan sonra; 6102 sayılı TTK'nın 541'inci maddesi gereğince alacaklıların alacak kayıt işlemlerine geçileceği ve yapılacak sıra cetveli ile şirket malvarlığı oranında alacaklılara dağıtım yapılacağı duyuruldu. Bir yandan da şirket pay sahipleriyle, fon açıklarının kapatılması ya da şirket birleştirilmesi yoluyla idari çözümlemelerin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takiplerle cebri icra çözümlemelerinin yürütülmekte olduğu açıklanırken, diğer taraftan, gerek mağdur temsilcileri ile yapılan toplantılar, gerekse fon ve şirketlerin internet sayfalarında yapılan duyurularla da kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedildi.

Faizsiz evde 2021 stabil geçiyor, büyüme 2022'de

21 şirketin kapatıldığı temmuz ayından bu yana sektörün stabil gittiğini, giden firmalardan dolayı bir iş büyümesi olmadığını dile getiren Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Hala 300 bin kişi sistemde. Sektörde hala 6 aylık intibak süresi ve bir belirsizlik ortamı var. Ayrıca mağdurlardan dolayı da sektör olumsuz etkilendi. Dolayısıyla Fuzul olarak bizde bir artış oldu, ancak bu artış kayda değer bir artış değil. Ancak düzenlemelerin oturmasıyla 2022 yılında daha hızlı bir büyüme bekliyoruz” diye konuştu.

Yüzde 65'i ev, yüzde 35'i araba

Son dönemde artan ev ve araba fiyatlardan dolayı bazı kişilerin, teslimat dönemi geldiğinde katılımcının rakamı artırarak sistemde kalma yoluna gittiğini belirten Akbal, “Sistemdeki ağırlıklı kesim hayatında ilk kez ev ve araba alacaklardan oluşuyor. Bu da ağırlıkla sabit geliri olan memur kesim. İlk yıllarda sistemdekilerin yüzde 80'i ev, yüzde 20'si araba için iken, halihazırda araba fiyatlarının artmasından dolayı şimdi oran yüzde 65 ev, yüzde 35 araba bandına geldi” dedi.

Şirketler topladıklarıyla şube açtılar

Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, tasfiye edilen şirketlerin çoğunun 2-3 yıllık önce kurulan yeni firmalar olduğunu, bu nedenle topladıkları parayla şube yatırımları ve personel giderlerini karşıladıklarını söyledi. “Dolayısıyla ortada büyük bir rakam yok ve bu paraları alıp götürmediler ” diye konuşan Akbal, “Zaten bu firmaların yöneticilerinin çoğuna yurtdışına çıkma yasağı konuldu. Ayrıca gayrimenkullerine tedbir konuldu” dedi.

Albayrak Grubu da sektöre giriyor

21 şirketin tasfiye edilerek TMSF'ye devredilmesi sonra sektörde 6 firmanın kaldığına dikkat çeken Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Şimdi intibak süreci devam eden bu firmalara yöneticilerin 4 yıllık üniversite mezunu ve 5 yıl sektör deneyimi gibi koşulları yerine getirmeleri bazı hukuki eksiklerini kapatmaları için resmi olarak 6 ay, fiili olarak 2.5 ay süre verildi. Ancak süreç sonunda tüm şirketlerin bunu geçecek, yeni bir kapanma beklemiyoruz” dedi. Yenişafak gazetesini de içinde barındıran Albayrak Grubu'nun da sisteme girmek için başvuru yaptığını kaydeden Akbal, gurubun 6 ay süren hazırlık çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Sektöre girmek isteyenlerin olabileceğini ancak artık giriş için 100 milyon lira sermaye şartı da gerektiğini anlatan Akbal, bu oranla katılım bankaları seviyelerine yaklaştıklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.