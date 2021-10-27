2021 KYK kredi başvurusu başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? sorusu yüz binlerce üniversite öğrencisi tarafından soruluyor. Artan hayat pahalılığı karşısında eğitimlerine devam ettirebilmek için burs ve kredi almaya ihtiyaç duyan öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularının başlamasını bekliyordu. YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının da açıklanmasıyla kredi başvurularının başlayacağı düşünülüyordu ancak sırada DGS ek yerleştirme sonuçlarının ve kayıt işlemlerinin tamamlanması var. Üniversite kayıt süreci sona erdiğinde KYK burs ve kredi başvuruları da başlayacak.

Yüz binlerce örenci yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla okudukları şehirlere taşınmak zorunda kaldı. Şehir değiştiren ve yeni bir hayata başlayan öğrenciler eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat devam ettirebilmek için KYK kredisi almak istiyor. Bir çok burs başvurusu da yapan öğrenciler KYK tarafından verilen devlet bursu ve kredisine başvuru yapmak için sabırsızlanıyor.

2021 KYK kredi başvurusu başladı mı?

2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredisine başvurmak isteyen öğrenciler şu sıralar sık sık KYK kredi başvurusu başladı mı? sorusunu soruyor. KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı.

2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren KYK burs ve kredi gelişmesine son viraj kaldı. KYK burs-kredibaşvurularının alınmaya başlanması için üniversite kayıt sürecinin tamamlanması gerekiyor. YKS 2. ek tercih sonuçları 22 Ekim'de açıklanmıştı, DGS ek yerleştirme sonuçlarının da açıklanması beklenecek. DGS ek tercih kayıtlarının sona ermesinin ardından KYK burs ve kredi başvuruları alınmaya başlanacak. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının daha erken alınması beklenirken, KYK burs başvurusunun YKS ikinci tercihleri kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte en geç 29 Ekim Cuma gününe kadar başlaması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK kredi ve burs başvıurusu bir kaç dakika içinde online olarak tamamlanıyor. KYK burs-kredi başvuruları E-devlet üzerinden yapılıyor. KYK burs ve kredi başvurusu için tıklayın...

KYK bursunu kimler alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursunu kimler alamaz?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

KYK bursu nedir?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Katkı kredisi nedir?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.