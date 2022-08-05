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TIMETURK / EKONOMİ / 5-6 Ağustos benzine indirim mi geldi? Benzin ve dizel (mazot) ne kadar oldu? Cumartesi benzine kaç TL-kuruş indirim yapıldı?

5-6 Ağustos benzine indirim mi geldi? Benzin ve dizel (mazot) ne kadar oldu? Cumartesi benzine kaç TL-kuruş indirim yapıldı?

5-6 Ağustos benzine indirim mi geldi? Benzin ve dizel (mazot) ne kadar oldu? Cumartesi benzine kaç TL-kuruş indirim yapıldı? Araç sahipleri güne benzine yapılması planlanan zam yada indirim ihtimalleri ile uyanıyor. Son zamanlarda benzin fiyatlarında yaşanan artış araç sahiplerini oldukça üzdü. Son günlerde ise benzine ve mazota indirim bekleniyordu. Beklenen haber geldi. Peki benzine 5-6 Ağustos'ta indirim mi yapılacak?

4 Saat Önce
2022-08-05 11:02:37
5-6 Ağustos benzine indirim mi geldi? Benzin ve dizel (mazot) ne kadar oldu? Cumartesi benzine kaç TL-kuruş indirim yapıldı?

Rusya'nın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ukrayna'yı işgale kalkışması dünya piyasalarını derinden etkiledi. Rusya'ya enerji alanında uygulanan ambargonun yansıması enerji krizine dönüştü. Petrol fiyatlarında yaşanan artıla paralel olarak ülkemizde de son aylarda benzin ve mazot fiyatları 30 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Ancak akaryakıt fiyatlarında son günlerde indirim beklentisi vardı ve bekenen gelişme duyuruldu.

5-6 Ağustos benzine indirim mi geldi?

Akaryakıta gelen indirimler araç sahipler tarafından yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine yeni bir indirim kapıda. 5 Ağustos'u 6 Ağustos'a bağlayana gece araç sahiplerini sevindiren indirim uygulanacak.

Benzin ve dizel (mazot) ne kadar oldu?

5 Ağustos Cuma'yı 6 Ağustos Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı benzine 2,23 TL indirim bekleniyor. Benzine gelen indiimin pompa satış fiyatlarına yansıması bekleniyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatının 20 TL'ye kadar gerilemesi bekleniyor. Mazot ise 23 TL seviyelerinde olması bekleniyor.

Cumartesi benzine kaç TL-kuruş indirim yapıldı?

Brent petrolde yaşanan gerilemeye bağlı olarak benzine 2,23 TL motorin grubuna ise 1,15 TL indirim yapılması bekleniyor. İki guruba gelen indirim ise toplamda 3 TL 38 kuruş olması bekleniyor.

Brent petrol ne kadar?

Brent petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Küresel ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle brent petrol fiyatları 96 dolar seviyesine kadar geriledi.

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

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