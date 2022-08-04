Dizele dev indirim! Mazota indirim mi geldi? 4 Ağustos mazota ne kadar indirim geldi? Bu gece mazota indirim gelecek mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile uluslararası arenada petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Durum böyle olunca pek çok ülkede akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar yapıldı. Ülkemizde de benzin, mazot (motorin) ve LPG'ye gelen zamlar araç sahiplerinin belini büktü. Son zamanlarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ise akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Araç sahipleri 4 Ağustos'ta benzine ve motorine indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Dizele dev indirim! Mazota indirim mi geldi? 4 Ağustos mazota ne kadar indirim geldi? Bu gece mazota indirim gelecek mi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile uluslararası arenada petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Durum böyle olunca pek çok ülkede akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar yapıldı. Ülkemizde de benzin, mazot (motorin) ve LPG'ye gelen zamlar araç sahiplerinin belini büktü. Son zamanlarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ise akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Araç sahipleri 4 Ağustos'ta benzine ve motorine indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırması ile dünyada büyük bir enerji krizi patlak verdi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış dünya ülkelerinin ekonomilerini de derinden etkiledi. Ülkelerde enflasyon rekorları kırılırken en başta enerji ürünlerinin fiyatlarında büyük artış oldu. Ülkemizde de ne yazık ki durum böyle. Jeopolitik riesklerin azaldığı ve petrol üretiminin arttığı ve talebin azaldıoğı son günlerde brent petrol fiyatlarında büyük gerileme yaşandı. Bu düşüş benzin ve motorinde indirim beklentisi oluşturdu.

Mazota indirim mi geldi?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre mazota bir indirim daha geliyor. Mazota yapılan indirmin 75 kuruş olması bekleniyor. Mazot indiriminin 4 Temmuz Perşembeyi 5 Temmuz Cuma'ya bağlayan gece uygulanacağı açıklandı.

4 Ağustos mazota ne kadar indirim geldi?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle akaryakıt ürünlerinde indiirm bekleniyordu. Beklenen indirim duyurusu geldi. Cumhuriyet'te yer alan iddiaya göre; benzine 1.05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimlerin bu gece yarısı pompaya yansıyacağı tahmin ediliyor.

Peş peşe indirimler gelmişti

Geçtiğimiz günerde benzin ve mazota peş peşe indirim gelmişti. 26 Temmuz Salı günü mazota 92 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından 27 Temmuz Çarşamba günü itibarı ile de benzinde 50 kuruş indirim yapılmıştı. Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde araç sahiplerinde indirim beklentisi oluştu.

Brent petrol ne kadar?

Brent petroldeki düşüş devam ediyor. Brent petrol fiyatları son 6 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Brent ham petrolün varil fiyatı 96 doların altına indi. Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle dalgalı bir seyir izliyor.

4 Ağustos mazot fiyatı

İstanbul / Avrupa 24,47 Lira

İstanbul / Anadolu 24,49 Lira

Ankara 24,58 Lira

İzmir 24,60 Lira

4 Ağustos benzin fiyatı

Ankara 22,36 Lira

İstanbul / Avrupa 22,24 Lira

İstanbul / Anadolu 22,25 Lira

İzmir 22,36 Lira