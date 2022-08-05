Bu gece benzine dev indirim | 5 Ağustos benzine indirim mi geldi, ne kadar indirim yapıldı? Benzin litresi kaç TL? Benzin, mazot (dizel) indirim var mı? Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıt fiyatlarına gelecek indirim ve zam haberlerinde. Brent petrolde yaşanan gerileme ile indirim beklentisi oluşmuştu ve güzel haber sonunda geldi. 5 Ağustos Cuma'yı 6 Ağustos Cumartesi'ye bağlayan gece benzine ve mazota indirim yapılacağı açıklandı.

Bu gece benzine dev indirim | Rusya'nın Ukrayna'ya uluslararası hukuku hiçe sayarak saldırması ile başlayan enerji krizinde zorlu süreç atlatılmış gibi görünüyor. Brent petrol fiyatları son günlerde düşüş eğliminde. ABD ekonomisinde yaşanan resesyon ve durgunluk beklentisi, petrol üretiminin artması ve talebin azalması nedeniyle brent petrol fiyatları son günlerde geriledi. Buna bağlı olarak araç sahiplerinde de akaryakıta indirim beklentisi oluştu. 5 Ağustos benzine indirim mi geldi, ne kadar indirim yapıldı? Benzin litresi kaç TL? Benzin, mazot (dizel) indirim var mı? soruları ise pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı.

Bu gece benzine dev indirim

Benzin ve mazota indirim bekleyen araç sahiplerini sevindirecek gelişme duyuruldu. 5 Ağustos'u 6 Ağustos'a bağlayana gece benzin ve mazotun satış litresine indirim yapılacağı duyuruldu.

5 Ağustos benzine indirim mi geldi, ne kadar indirim yapıldı?

NTV'de yer alan habere göre benzine ve mazota indirim kapıda. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre brent petrolde yaşanan gerilemeye bağlı olarak 5 Ağustos Cuma'yı 6 Ağustos Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı benzine 2,23 TL indirim bekleniyor.

Benzin litresi kaç TL?

Gelen indirimin pompaya yansıması bekleniyor. İndirimle birlikte benzinin litre satış fiyatının 20 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Benzin, mazot (dizel) indirim var mı?

Sektör kaynaklarından alınan habere göre benzine 2,23 TL motorin grubuna ise 1,15 TL indirim yapılması bekleniyor. İki guruba gelen indirim ise toplamda 3 TL 38 kuruş olması bekleniyor.

5 Ağustos mazot fiyatı

İstanbul / Avrupa 24,47 Lira

İstanbul / Anadolu 24,49 Lira

Ankara 24,58 Lira

İzmir 24,60 Lira

5 Ağustos benzin fiyatı

Ankara 22,36 Lira

İstanbul / Avrupa 22,24 Lira

İstanbul / Anadolu 22,25 Lira

İzmir 22,36 Lira