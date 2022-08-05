3.38 TL indirim! 5 Ağustos mazota indirim mi geldi? Mazota ne kadar indirim yapıldı? Bu gece mazota (dizel) indirim var mı? Araç sahiplerini sevindirecek gelişme duyuruldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya genelinde enerji krizi patlak verdi ve özellikle petrol ürünlerinin fiyatlarında büyük artış yaşandı. Ülkemizde de son aylarda akaryakıt litre fiyatları oldukça arttı. 30 TL'ye dayanan motorin (mazot) ve benzinin litre fiyatı son indirimlerle düştü. Benzin ve mazota bir indirim haberi daha geldi. 5 Ağustos'u 6 Ağustos'a bağlayan gece benzin ve mazota büyük indirim bekleniyor.

Araç ahipleri son günlerde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar karşısında kontak çeviremez duruma geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası küresel piyaslarda yaşanan fiyat artışları ülkemizde de akaryakıta peş peşe zamların gelmesine neden oldu. Rusya-Ukrayna savaşının durulması ve küresel risklerin stabil hale gelmesi nedeniyle petrol fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Brent petrolde yaşanan gerileme araç sahiplerini de umutlandırdı. Benzin ve mazota indirim beklentisi oluştu. 5 Ağustos mazota indirim mi geldi? Mazota ne kadar indirim yapıldı? Bu gece mazota (dizel) indirim var mı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

5 Ağustos mazota indirim mi geldi?

Araç sahipleri güne akaryakıta zam yada indirim var mı? araştırması yaparak başlıyor. Son gelen duyuru dizel araç sahipleini olduğu gibi benzinli araç sahiplerini de sevindirecek. İddiaya göre 5 Ağustos'u 6 Ağustos Cumartesi'ye bağlayan gece benzin ve mazota büyük indirim bekleniyor.

Mazota ne kadar indirim yapıldı?

Sektör kaynaklarından alınan habere göre benzine 2,23 TL motorin grubuna ise 1,15 TL indirim yapılması bekleniyor.

Bu gece mazota (dizel) indirim var mı?

Alınan bilgiye göre mazota ve benzine 5 Ağustos Cuma'yı 6 Ağustos Cumartesi'ye bağlayan gece indirim bekleniyor. İndirim benzinde 2,23 TL, mazotta ise 1,15 TL olması bekleniyor.

Toplam 3.38 TL indirim

5 Ağustos'ta benzin ve mazota gelen indirimlerin toplamı 3.38 TL olacak.

Brent petrol ne kadar?

Brent petrolde düşüş devam ediyor. Dünü 97 dolar bandının hemen altında kapatan Brent petrol fiyatı uluslararası piyasada satışı 94 dolar seviyesinde yer alıyor.

5 Ağustos mazot fiyatı

İstanbul / Avrupa 24,47 Lira

İstanbul / Anadolu 24,49 Lira

Ankara 24,58 Lira

İzmir 24,60 Lira

5 Ağustos benzin fiyatı

Ankara 22,36 Lira

İstanbul / Avrupa 22,24 Lira

İstanbul / Anadolu 22,25 Lira

İzmir 22,36 Lira .