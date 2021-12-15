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3600 ek gösterge öğretmen maaşı artar mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı zammı ne kadar olur?
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3600 ek gösterge öğretmen maaşı artar mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı zammı ne kadar olur?

Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 3600 ek göstergelerin bir an önce çıkmasını bekliyor. Geçim sıkıntısı çeken ve artan hayat pahalılığı ile mücadele eden öğretmenler '3600 ek gösterge öğretmen maaşı artar mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı zammı ne kadar olur?' sorusuna yanıt arıyor. 3600 ek gösterge ile memurların maaşlarında, emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında ciddi oranda artış olacak. Durum böyle olunca öğretmenler de 3600 ek gösterge ile zamlı maaşların ne kadar olacağını, maaşlarına kaç tl artış yansıyacağını araştırıyor. İşte 3600 ek gösterge ile memur (öğretmen-polis-hemşire-din görevlisi) maaşlarına yapılacak artış...

47 Dakika Önce
2021-12-15 10:12:51
3600 ek gösterge öğretmen maaşı artar mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı zammı ne kadar olur?

3600 ek gösterge öğretmen maaşı artar mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı zammı ne kadar olur? sorusu şu sıralar pek çok öğretmen tarafından soruluyor. Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 3600 ek göstergelerin bir an önce çıkmasını bekliyor. Geçim sıkıntısı çeken ve artan hayat pahalılığı ile mücadele eden öğretmenler "3600 ek gösterge öğretmen maaşı artar mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı zammı ne kadar olur?" sorusuna yanıt arıyor. 3600 ek gösterge ile memurların maaşlarında, emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında ciddi oranda artış olacak. Durum böyle olunca öğretmenler de 3600 ek gösterge ile zamlı maaşların ne kadar olacağını, maaşlarına kaç tl artış yansıyacağını araştırıyor. İşte 3600 ek gösterge ile memur (öğretmen-polis-hemşire-din görevlisi) maaşlarına yapılacak artış...

3600 ek gösterge öğretmen maaşı artar mı?

3600 ek gösterge ile memur maaşlarında da artış olması bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre yapılacak artış çok cüzzi bir miktarda kalacak ancak en büyük artış emekli ikramiyelerinde ve emekli aylıklarında olacak. Yapılan değerlendirmelere göre 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşlıarında 100 lira ile 120 lira arasında bir artış yaşanabilir.

3600 ek gösterge öğretmen maaşı zammı ne kadar olur?

2021 Temmuz ayında gelen zamla beraber 5700 TL civarı bir maaş alan öğretmen 3600 ek gösterge sonrası 5800 TL gibi bir maaş alacak.

3600 ek gösterge emekli öğretmen ikramiyesini ne kadar artırır?

3600 ek gösterge ile ortalama bir emekli memur maaşının yaklaşık olarak 1000 TL artması bekleniyor. Örneğin; ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor.

2021 öğretmen maaşları

Ocak ayında 5 bin 049 TL maaş alan 1/4 kıdemli öğretmenin maaşına yaklaşık olarak 329 TL zam yapılacak ve maaş tutarı toplam 5 bin 744 TL olacak.

Ocak ayında 5 bin 334 TL maaş alan 1/2 kıdemli ve 22 yıldır öğretmenlik yapanların maaşları Temmuz ayında 5.723 TL olması bekleniyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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