3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşa etkisi olacak mı? Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergelerin çıkmasını yıllardır bekliyordu. 2021 yılında 3600 ek göstergeler konusunda çalışma başlatılmış ve bu konuda düzenleme yapılacağı açıklanmıştı. Bakan Bilgin'den 3600 ek göstergelerle ilgili flaş bir açıklama geldi. Bilgin açıklamasında '3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz' dedi. Peki 3600 ek gösterge 2022'de çıkacak mı?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge maaşa etkisi olacak mı? Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergelerin çıkmasını yıllardır bekliyordu. 2021 yılında 3600 ek göstergeler konusunda çalışma başlatılmış ve bu konuda düzenleme yapılacağı açıklanmıştı. Bakan Bilgin'den 3600 ek göstergelerle ilgili flaş bir açıklama geldi. Bilgin açıklamasında "3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi. Peki 3600 ek gösterge 2022'de çıkacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge konusunda önemli bir açıklama geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek göstergelerin çıkması sabırsızlıkla bekleniyor. Özellikle emekli maaşları ve emekli ikramielerini ciddi oranda artıracak olan 3600 ek göstergelerin ne zaman çıkacağı milyonlarca kişi tarafından soruluyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin 3600'ün önümüzdeki hafta müzakere edileceğini açıkladı. Bilgin açıklamasında "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600'ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi. 3600 ek göstergelerin 2022 yılı içinde bir raya girmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge maaşa etkisi olacak mı?

CNN Tür canlı yayınında 3600 ek göstergelerin memur maaşlarına etkisini açıklayan SGK Uzmanı Özgür Kaya memurları heyecanlandıran ifadeler kullandı. Kaya açıklamasında öğretmen-pıolis ve hemşire maaşlarında 3600 ek gösterge ile birlikte artış olacağını belirtti. Kaya "emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile 22 arasında değişiklik meydana gelecektir." dedi.