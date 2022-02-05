3600 ek gösterge maaşa etkisi (Öğretmen-Polis-Hemşire) 3600 ek gösterge ile öğretmen maaşı artacak mı? 3600 ek gösterge ile maaş kaç TL artacak? sorusu şu sıralar binlerce memur tarafından soruluyor. Memurlar yıllardır 3600 ek göstergelerin çıkmasını bekliyordu. Geçtiğimiz sene başlatılan sürecin 2022 yılında sona ereceği açıklandı. Durum böyle olunca memurlar 3600 ek gösterge ile maaşlarında ne kadar artış olacağını sorgulamaya başladı. Peki öğretmen maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar artacak? 3600 ek gösterge ile öğretmen-polis-hemşire maaşına ne kadar zam gelecek?

3600 ek gösterge maaşa etkisi | Milyonlarca memur hayat pahalılığı nedeniyle son aylarda oldukça zor günler geçiriyor. Memurlar yıllardır 3600 ek göstergelerin çıkmasını dört gözle bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge konusunda çalışmalara başlandığını duyurmuştu. Son olarak sevindiren haberi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi. Oktay 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusuna yanıt verdi. Oktay açıklamasında ""3600 ek göstergeyi bu yıl çözeceğiz. Mayıs ya da haziranda Meclis'in gündemine gelecek." dedi. 3600 ek göstergenin çıkmasına sayılı günler kala memurlar maaşlarında yaşanacak artışı merak etmeye başladı. Peki öğremten maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar artacak? 3600 ek göstergenin memur maaşlarına etkisi ne kadar olacak?

3600 ek gösterge maaşa etkisi (Öğretmen-Polis-Hemşire)

3600 ek göstergelerin memur maaşları ve emekli ikramiyelerine doğrudan etkisi olcaktır. Milyonlarca memur 3600 ek göstege ile binlerce lira daha fazla emekli ikramiyesi alacak. Ayrıca maaşlarında da belli oranda bir artış yaşanacak. 3600 ek gösterge konusunun 2022 yılında çözülmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge ile (Öğretmen-Polis-Hemşire) maaş artacak mı?

CNN Tür canlı yayınında 3600 ek göstergelerin memur maaşlarına etkisini açıklayan SGK Uzmanı Özgür Kaya memurları heyecanlandıran ifadeler kullandı. Kaya açıklamasında öğretmen-pıolis ve hemşire maaşlarında 3600 ek gösterge ile birlikte artış olacağını belirtti. Kaya "emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile 22 arasında değişiklik meydana gelecektir." dedii.

3600 ek gösterge öğretmen maaşına etkisi ne kadar? (Emekli)

Kaya öğretmen maaşlarında yaşanacak artışa ilkişkin şunları söyledi: "Öğretmenlerimiz 6 bin 448 lira alırken 3600 ile birlikte 7 bin 730 liraya yükselecek."

Polis maaşı 3600 ek gösterge ile ne kadar artacak? (Emekli)

"Bir polisin 2022 maaşı 7 bin 465 lira oldu. Polis eğer 3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında bugün alacağı maaş 8 bin 950 liraya yükselmiş olacaktır."

Hemşire maaşı ek gösterge ile kaç TL zamlanacak? (Emekli)

"Hemşire maaşı ise 3600 ek göstergelerden sonra 6 bin 834'ten 8 bin 200 liraya çıkacak."

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber ekranlarında gündeme dair önemli açıklamlarda bulundu. 3600 ek gösterge konusunda da tarih veren Oktay milyonlarca memuru heyecanlandırdı. Alacakları maaştan ikraimyelere kadar pek çok kalemde artış sağlayan 3600 ek göstergelerin ne zaman çıkacağına ilişkin konuşan Fuat Oktay şunları söyledi: "3600 ek göstergeyi bu yıl çözeceğiz. Mayıs ya da haziranda Meclis'in gündemine gelecek." .