3600 ek gösterge öğretmen maaşı artışı | 3600 ek gösterge ile emekli öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL artar? 3600 ek göstergelerle ilgili tarih verildi. Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek göstergeler emekli maaşı ve emekli ikramiyesini ciddi oranda artıracağı gibi maşları da artıracak. Yıllardır merakla beklenen 3600 ek göstergelerin 2022 yılı içinde çözüme kavuşması beklenirken öğretmenler de maaşlarında ne kadar, kaç tl artış olacağını hesaplamaya başladı. Peki 3600 ek gösterge öğretmen maaşına kaç lira artış sağlar?

3600 ek gösterge öğretmen maaşı artışı | 3600 ek gösterge ile emekli öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL artar? 3600 ek göstergelerle ilgili tarih verildi. Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek göstergeler emekli maaşı ve emekli ikramiyesini ciddi oranda artıracağı gibi maşları da artıracak. Yıllardır merakla beklenen 3600 ek göstergelerin 2022 yılı içinde çözüme kavuşması beklenirken öğretmenler de maaşlarında ne kadar, kaç tl artış olacağını hesaplamaya başladı. Peki 3600 ek gösterge öğretmen maaşına kaç lira artış sağlar?

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay 3600 ek gösterge konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Oktay açıklamasında "3600 ek göstergeyi bu yıl çözeceğiz. Mayıs ya da haziranda Meclis'in gündemine gelecek." dedi. Bu açıklamanın ardından 3600 ek göstergelerin maaşa ne kadar etki edeceği konusu da yeniden tartışılmaya başlandı. İşte Öğretmen, polis, hemşire kadrolarındad 3600 ek göstergenin maaşa etkisi...

3600 ek gösterge öğretmen maaşı artışı

3600 ek gösterge ile birlikte 1.8 milyon memurun sosyal hakları, emekli ikramiyeleri, emekli maaşı ve aylık maaşlarında artışlar yaşanacak. Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 3600 ek göstergelerin bir an önce yasalaşmasını bekliyor. Öğretmen maaşlarında da yasa ile birlikte artış bekleniyor.

3600 ek gösterge ile emekli öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL artar?

3600 ek gösterge ile memur maaşlarımnda artış yaşanacak. Öğretmen maaşları da kademe ve dereceye göre belli oranda artacak. Ortalama olarak bir öğretmenin maaşında 3600 ek gösterge ile birlikte 100 TL'ye yakın artış yaşanacak. Bu artış emekli maaşlarında çok daha fazla olacak.

3600 ek gösterge öğretmen maaşına etkisi ne kadar? (Emekli)

CNN Tür canlı yayınında 3600 ek göstergelerin memur maaşlarına etkisini açıklayan SGK Uzmanı Özgür Kaya memurları heyecanlandıran ifadeler kullandı. Kaya açıklamasında öğretmen-pıolis ve hemşire maaşlarında 3600 ek gösterge ile birlikte artış olacağını belirtti. Kaya "emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile 22 arasında değişiklik meydana gelecektir." dedii. Kaya öğretmen maaşlarında yaşanacak artışa ilkişkin şunları söyledi: "Öğretmenlerimiz 6 bin 448 lira alırken 3600 ile birlikte 7 bin 730 liraya yükselecek."

Emekli polis maaşı 3600 ek gösterge ile birlikte ne kadar olacak?

"Bir polisin 2022 maaşı 7 bin 465 lira oldu. Polis eğer 3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında bugün alacağı maaş 8 bin 950 liraya yükselmiş olacaktır."

Hemşire emeklisi 3600 ek gösterge farkı ne kadar?

"Hemşire maaşı ise 3600 ek göstergelerden sonra 6 bin 834'ten 8 bin 200 liraya çıkacak."