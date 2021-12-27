2022 öğretmen ek ders ücreti | 2022 ocak ayı net ek ders ücreti ne kadar?

Ülkemizde MEB bünyesinde görevli 1 milyondan fazla öğretmen bulunuyor ve öğretmenler şu sıralar maaşlarına ne kadar zam yapılacağını düşünüyor. 2022 asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasından sonar memur maaşlarına da ek zam yapılacağı açıklandı. Öğretenler 2022 maaşının ne kadar olacağını hesaplarken bir yandan da ek ders ücretlerine ne kadar zam geleceğini araştırıyor. Ek dersler öğretmen gelirlerinin en önemli kısmını oluşturuyor. Ek ders ücretine gelecek artış öğretmen maaşlarını da ciddi oranda artırabilir. Peki 2022 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak? Kadrolu ve sözleşmeli 2022 ek ders ücreti net kaç TL?

Ülkemizde MEB bünyesinde görevli 1 milyondan fazla öğretmen bulunuyor ve öğretmenler şu sıralar maaşlarına ne kadar zam yapılacağını düşünüyor. 2022 asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılmasından sonar memur maaşlarına da ek zam yapılacağı açıklandı. Öğretenler 2022 maaşının ne kadar olacağını hesaplarken bir yandan da ek ders ücretlerine ne kadar zam geleceğini araştırıyor. Ek dersler öğretmen gelirlerinin en önemli kısmını oluşturuyor. Ek ders ücretine gelecek artış öğretmen maaşlarını da ciddi oranda artırabilir. Peki 2022 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak? Kadrolu ve sözleşmeli 2022 ek ders ücreti net kaç TL?

Milyonlarca memur gibi öğretmenler de 2022 yılında ellerine geçecek zamlı maaşı merak ediyor. Öğretmenler 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacaktı. Ancak hayat pahalılığını artması ve yaşanan son ekonomik elişmeler öğretmenlere de ek zam yapılmasını zorunlu kıldı. Yapılan açıklamalara göre memurlara sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam yapılacak. Ek zamla birlikte öğremten maaşları da ciddi oranda artmış olcak.

2022 öğretmen ek ders ücreti

Memur ek zam ücretleri ile birlikte öğretmen ek ders ücretleri de artacak. Henüz memur ek zamları belli olmadığı için ek ders ücretleri de netleşmedi. İlerleyen günlerde ek ders ücretleri belli olunca haberimizi güncelleyeceğiz...

2021-2022 ek ders ücreti (Ücretli Öğretmen)

Ücertli öğretmenlerin geçen sene Temmuz ayında aldıkları ek ders üceti aşağıdaki gibiydi;

Brüt: 25,17

Net %15: 23,11 TL

Net %20: 20,37 TL

Net %27: 18,36 TL

2021-2022 ek ders ücreti (Sözleşmeli Öğretmen)

Sözleşmeli öğretmenlerin geçen sene Temmuz ayında aldıkları ek ders üceti aşağıdaki gibiydi;

Brüt: 25,17

Net %15: 19,85 TL

Net %20: 17,13 TL

Net %27: 15,61 TL

Ek ders ücreti nedir?

Ek ders ücreti öğretmen gelirlerinde önemli bir kısmı oluşturuyor. Ek ders ücretleri aylık olarak öğretmen maaşından hairici olarak hesaplara yatar. Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. Haftalık 15 saat dersin dışında girilen her ders ek ders olarak tanımlanır ve ders başına öğretmenlere ek ders ücreti verilir. Ek ders ücreti ile öğretmen maaşları bir miktar daha artmış oluyor.

NOT: Ek ders net 2022 saat başı ücretleri memur ek zamların netleşmesinden ve maaşlara yansımasından sonra belli olacak. Memur maaşlarına seyyanen zam yapılması gündemde.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.