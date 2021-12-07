2021 öğretmen Aralık ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2021 Aralık'ta 2 ek ders mi yatacak? Aralık ayında ek ders ücreti yatacak mı? Milyonlarca öğrenci maaş karşılığı girdikleri dersin yanında fazladan her bir ders saati için ek ders ücreti alıyor. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretleri maaş gününden farklı bir günde hesaplara yatıyor. Aralık ek ders ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağı pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor. İşte 2021 Aralık ayı ek ders ücretlerinin ödeneceği tarih...

2021 öğretmen Aralık ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2021 Aralık'ta 2 ek ders mi yatacak? Aralık ayında ek ders ücreti yatacak mı? Milyonlarca öğrenci maaş karşılığı girdikleri dersin yanında fazladan her bir ders saati için ek ders ücreti alıyor. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretleri maaş gününden farklı bir günde hesaplara yatıyor. Aralık ek ders ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağı pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor. İşte 2021 Aralık ayı ek ders ücretlerinin ödeneceği tarih...

Öğretmenlerin ek dersleri toplu şekilde hesaplanıp bir sonraki ay hesaplarına yatıyordu. Ancak Aralık ayında yıl sonuna geldiği için ek dersler Ocak ayı yerine Aralık ayında hesaplara yatıyor. 2022 yılına girmeden öğretmenlerin Aralık ayı ek ders ücretleri hesaplarında olacak.

Öğretmen Aralık ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Milyonlarca öğretmen maaşlarının yanında ek ders ücreti alıyor. Ek ders ücreti aylık girilen fazladan ders sayısına göre hesaplanıyor ve ders başı ücret ile çarpılarak bulunuyor. Ek ders ücretleri öğretmenlerin gelirinde çok önemli bir yere sahip. Öğretmenlerin Aralık ayı ek ders ücretleri 2021 Aralık ayının sonunda hesaplarına yatacak.

2021 Aralık'ta 2 ek ders mi yatacak?

Aralık ayında öğretmenlerin hesaplarına iki defa ek ders ücreti yatacak. Kasım ayı ek ders ücretleri Aralık ayında yatacak. Ayrıca Aralık ayı ek ders ücretleri de yıl sonu olduğu için Ocak ayına kalmadan Aralık ayında yatacak.

Ek ders ücreti nedir?

Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. Haftalık 15 saat dersin dışında girilen her ders ek ders olarak tanımlanır ve ders başına öğretmenlere ek ders ücreti verilir. Ek ders ücreti öretmen gelirinde önemli bir yere sahiptir. Ek ders ile öğretmenler hayat pahalılığında bir nebze de olsa rahat nefes alabiliyor. Peki 2021 yılında sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ek ders ücreti ne kadar?

2021 zamlı sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kada?

Net yüzde 27: 15,61

Net yüzde 20: 17,13

Net yüzde 15: 18,21

Brüt: 25,17

2021 zamlı ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kada?

Net yüzde 20: 20,37

Net yüzde 27: 18,36

Net yüzde 15: 21,46

Brüt: 25,17

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