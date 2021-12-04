Okul öncesi öğretmeni haftada kaç ek ders ücreti alacak? 2022 Ana okulu öğretmeni haftalık kaç saat ek ders verilecek? Binlerce memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde okul öncesi ve sınıf öğretmenlerini de ilgilendiren önemli kararlar alındı. Buna göre okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin ek dersleri de netlik kazandı. Toplu sözleşmelerde uzlaşma sağlanan madde uyarınca okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine haftada 17 saat ek ders ücreti ödenecek.

Okul öncesi öğretmeni haftada kaç ek ders ücreti alacak? 2022 Ana okulu öğretmeni haftalık kaç saat ek ders verilecek? Binlerce memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde okul öncesi ve sınıf öğretmenlerini de ilgilendiren önemli kararlar alındı. Buna göre okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin ek dersleri de netlik kazandı. Toplu sözleşmelerde uzlaşma sağlanan madde uyarınca okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine haftada 17 saat ek ders ücreti ödenecek.

Okul öncesi öğretmeni haftada kaç ek ders alacak?

Yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen toplu sözleşmelerde eğitim hizmet kolunda varılan uzlaşmayı sosyal medya hesabından açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ek ders görevi” başlıklı 6 maddesi 5 fıkrasındaki; hükümlerinde değişiklik toplu sözleşme hükümleri ile yapılacağı anlaşılmaktadır.

İşte o madde ; “(5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir. “

Bilindiği üzere sınıf öğretmenleri haftada 18 saat maaş karşılı derse girmekte ve 12 saat ek ders ücreti almakta idi. Birde 30 saat üzerinden 3 saat DDH ek ders ücreti alan sınıf öğretmenlerimiz şimdi 2 saatte ekstra “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” görevine karşılık 2 saat daha ek ders ücreti alacaktır.

Kaynak: ogretmenler.net

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