DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Memur ek zam 3 Ocak'ta mı belli olacak? Memur 2022 zammı 3 Ocak'ta açıklanır mı?
İTÜ final sınavları yüz yüze mi yapılacak? İTÜ uzaktan eğitime mi geçti? İTÜ sınavları online mı olacak?
Akşener'den ''6 partili Millet İttifakı'' sinyali
3 Ocak'ta ne olacak? İslam Memiş'ten flaş 3 Ocak açıklaması
Merkez Bankası rezervlerinde artış
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın telefonları dinleniyor
Kasımpaşa - Kocaelispor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşı | 2022 ocak dereceye göre öğretmen zamlı maaşı ne kadar?
ABD'den koronavirüs kararı: Karantina süreleri kısaltıldı
BDDK kimler hakkında suç duyurusunda bulundu? BDDK suç duyurusu isim listesi
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
2022 Ocak öğretmen zammı ne kadar olacak? Öğretmenlere ne kadar (yüzde kaç) zam yapılacak?
NASA 24 ilahiyatçıyı işe alacak
2022 memur ek zam kaç TL? Memur seyyanen zam ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire)
FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı

TIMETURK / EKONOMİ / 2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşı | 2022 ocak dereceye göre öğretmen zamlı maaşı ne kadar?

2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşı | 2022 ocak dereceye göre öğretmen zamlı maaşı ne kadar?

2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşı | 2022 ocak dereceye göre öğretmen zamlı maaşı ne kadar? Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarının ne kadar olacağını merak ederken öğretmenler de 2022 yılı ocak ayında ceplerine girecek maaşı şimdiden araştırmaya başladı. Öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre değişiyor. 2022 yılında tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de ek zam yapılacak. Ek zam ile öğretmen ocak zamlı maaşları belli olacak.

2 Saat Önce
2021-12-28 09:13:01
2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşı | 2022 ocak dereceye göre öğretmen zamlı maaşı ne kadar?

2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşı | 2022 ocak dereceye göre öğretmen zamlı maaşı ne kadar? Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarının ne kadar olacağını merak ederken öğretmenler de 2022 yılı ocak ayında ceplerine girecek maaşı şimdiden araştırmaya başladı. Öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre değişiyor. 2022 yılında tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de ek zam yapılacak. Ek zam ile öğretmen ocak zamlı maaşları belli olacak. Türk Telekom

Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada memurların maaşlarına da ek zam yapılacağı duyuruldu. Açıklamada "Tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır." denildi. Bu açıklamanın ardından öğretmenler kendi derecesine göre ne kadar maaş alacağını merak etmeye başladı.

2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşı ne kadar?

Öğertmenler 2022 yılında maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağını merak ediyor. 2022-2023 yılı için tüm memurlara sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam yapılacağı açıklandı. Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket ve hayat pahalılığının artması memurlara da ek zam yapılmasını zorunlu hale getirdi. Öğretmenlerin maaşları da ek zammın belli olmasından sonra netleşecek.

2022 ocak dereceye göre öğretmen zamlı maaşı ne kadar?

Tüm memurların maaşları 6. Dönem toplu sözleşmeleri kapsamında netlik kazanmıştı. 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapılmıştı. Ancak son dönemde yaşananlar memur maaşlarına ek zam yapılmasını gündeme getirdi. Öğretmen maaşları da yapılacak ek zammın oranından sonra netlik kazanacak. Ayrıca enflasyon farkının belirlenmesi için Aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor.

2022 yılı bekar 9/1 öğretmen maşı ne kadar olacak?

Ek zam ve enflasyon farkı hesaba katılmadan 2022 yılı 9/1 bekar öğretmen maaşı aşağıdaki gibi olacktır. NOT: Ek zam seyyanen zam şeklinde de olabilir, zam yüzdesinin artırılması şeklinde de olabilir. Türk Telekom

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL
2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL
2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL
2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL
2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL

2022 yılı bekar 1/4 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL
2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL
2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL
2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL
2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL

2022 öğretmen ek ders ücreti | 2022 ocak ayı net ek ders ücreti ne kadar?
İLİŞKİLİ HABER2022 öğretmen ek ders ücreti | 2022 ocak ayı net ek ders ücreti ne kadar?
2022 memur ek zam kaç TL? Memur seyyanen zam ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire)
İLİŞKİLİ HABER2022 memur ek zam kaç TL? Memur seyyanen zam ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire)
2022 Ocak öğretmen zammı ne kadar olacak? Öğretmenlere ne kadar (yüzde kaç) zam yapılacak?
İLİŞKİLİ HABER2022 Ocak öğretmen zammı ne kadar olacak? Öğretmenlere ne kadar (yüzde kaç) zam yapılacak?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş