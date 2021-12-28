2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşı | 2022 ocak dereceye göre öğretmen zamlı maaşı ne kadar? Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarının ne kadar olacağını merak ederken öğretmenler de 2022 yılı ocak ayında ceplerine girecek maaşı şimdiden araştırmaya başladı. Öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre değişiyor. 2022 yılında tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de ek zam yapılacak. Ek zam ile öğretmen ocak zamlı maaşları belli olacak.

2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşı | 2022 ocak dereceye göre öğretmen zamlı maaşı ne kadar? Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarının ne kadar olacağını merak ederken öğretmenler de 2022 yılı ocak ayında ceplerine girecek maaşı şimdiden araştırmaya başladı. Öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre değişiyor. 2022 yılında tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de ek zam yapılacak. Ek zam ile öğretmen ocak zamlı maaşları belli olacak.

Milyonlarca memur 2022 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada memurların maaşlarına da ek zam yapılacağı duyuruldu. Açıklamada "Tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır." denildi. Bu açıklamanın ardından öğretmenler kendi derecesine göre ne kadar maaş alacağını merak etmeye başladı.

2022 Ocak kademe kademe öğretmen maaşı ne kadar?

Öğertmenler 2022 yılında maaşlarına yüzde kaç zam yapılacağını merak ediyor. 2022-2023 yılı için tüm memurlara sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam yapılacağı açıklandı. Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket ve hayat pahalılığının artması memurlara da ek zam yapılmasını zorunlu hale getirdi. Öğretmenlerin maaşları da ek zammın belli olmasından sonra netleşecek.

2022 ocak dereceye göre öğretmen zamlı maaşı ne kadar?

Tüm memurların maaşları 6. Dönem toplu sözleşmeleri kapsamında netlik kazanmıştı. 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapılmıştı. Ancak son dönemde yaşananlar memur maaşlarına ek zam yapılmasını gündeme getirdi. Öğretmen maaşları da yapılacak ek zammın oranından sonra netlik kazanacak. Ayrıca enflasyon farkının belirlenmesi için Aralık ayı enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor.

2022 yılı bekar 9/1 öğretmen maşı ne kadar olacak?

Ek zam ve enflasyon farkı hesaba katılmadan 2022 yılı 9/1 bekar öğretmen maaşı aşağıdaki gibi olacktır. NOT: Ek zam seyyanen zam şeklinde de olabilir, zam yüzdesinin artırılması şeklinde de olabilir.

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL

2022 yılı bekar 1/4 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.