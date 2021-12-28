2022 Ocak öğretmen zammı ne kadar olacak? Öğretmenlere ne kadar (yüzde kaç) zam yapılacak? Memurlara sosyal refah düzenlemesi adı ile ek zam yapılacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Milyonlarca memur gibi öğretmenler de maaşlarının ne kadar olacağını şimdiden hesaplamaya başladı. Asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam gelmesi öğretmen maaşlarına yapılacak zam beklentisini oldukça yükseltti. Hükümet kanadından gelen açıklamalar da memurlara zam konusunda bonkör davranılacağı yönünde. İşte 2022 Ocak ayı öğretmen zammı konusunda yaşanan son gelişmeler...

Asgari ücret zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan 2022 asgari ücretin 4253 TL olacağını duyurdu. Asgari ücrete yüzde 50 zamla birlikte milyonlarca kamu çalışnı da kendi maaşlarına ne kadar zam yapılacğını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memurlara ve emeklilere ek zam yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Aradan günler geçmesine rağmen ek zam konusunda henüz bir rakam belli olmadı. 2022 Ocak öğretmen zammı ne kadar olacak? Öğretmenlere ne kadar (yüzde kaç) zam yapılacak? sorusu şu sıralar binlerce öğretmen tarafından soruluyor.

2022 Ocak öğretmen zammı ne kadar olacak?

2022 yılında öğretmenlerin ne kadar maaş alacağı merak edilip araştırılıyor. Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 oranında zam yapıldı ve memur maaşlarına da yıllık bazda bu oran yakın bir güncelleme yapılması bekleniyor. Memurların 2022 ve 2023 zamları toplu sözleşme ile belirlenmişti ancak yaşanan ekonomik gelişmeler memur maaşlarına da ek zam yapılmasını zorunlu kıldı.

Öğretmenlere ne kadar (yüzde kaç) zam yapılacak?

Memurlar 2022 ve 2023 zam oranları toplu sözleşme kapsamında açıklanmıştı. Memurlara 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 ve enflasyon farkı, ikinci altı ayda ise yüzde 7 ve enflasyon farkından oluşan zam yapılacaktı. Ancak hayat pahalılığının arttığı şu günlerde memurların maaşlarına yapılan bu düzenleme yetersiz kaldı. Memur maaşlarına ek zam ile düzenleme yapılmasına karar verildi. Memur (Öğretmen, polis, hemşire) maaşlarına yapılacak ek zam oranı henüz netleşmedi. Ek zammın Ocak memur maaşlarına kadar netleşmesi bekleniyor.

Seyanen zam konusu masada

Haber Global yayınına katılan Memur-Sen Başkanı Yalçın memur ek zamlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamasında şunları söyledi: Memurlar 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacaklar. Ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılacak zam tutarı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla netleşecek. Ancak hayat pahalılığının artması ve neflasyonun yüksek gelmesi memurlara ek zam yapılması zorunluluğunu doğurdu. Memurlara 2022 yılında ek zam ypılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur ek zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Seyyanen memur zammına ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileşme olmalı."

Memur ek zam ne kadar olacak?

Memur ek zam görüşmelerinde 2 olasılık bulunuyor;

1- Memur zamlarına ilişkin en çok konuşulan konulardan biri seyyanen zam konusu masada. Memur maşlarında doğruda iyileştirme yapılabilir.

2- Sözleşemde belirtilen yüzde 5'lik zam oranının artırılması ve enflasyon farkının yansıtılması ile memur maaşlarında artışa gidilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.