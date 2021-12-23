Milyonlarca memurun gözü kulağı maaşlarına yapılması planlanan ek zamlara çevrilmiş durumda. 2022 memur maaşı ocakta zamlı mı olacak? Ek zam ocak maaşına yansıyacak mı? sorusu şu sıralar memurlar tarafından sıkça soruluyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan ek zamlara ilişkin önemli bir açıklama geldi. Ek zam için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geleceklerini söyleyen Yalçın 'Ocak 15'e yetişecek şekilde bir çalışma yapacağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le kritik bir göüşme gerçekleştirdi. Toplantıda memurları ilgilendiren çok önemli konular konuşuldu. Memurlara ne kadar ek zam verileceği de bu toplantı sonrasında milyonlarca memur tarafından merak edilmeye başlandı. Memurlar 2022 memur maaşı ocakta zamlı mı olacak? Ek zam ocak maaşına yansıyacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte ek zamlara ilişkin detaylar...

2022 memur maaşı ocakta zamlı mı olacak?

Milyonlarca memur ek zammın ocak maaşlarına yansıyıp yansımayacağını merak ediyor. Memurlara verielcek ek zam 15 Ocak'tan önce yani maaş gününden önce netleşmesi bekleniyor.

Ek zam ocak maaşına yansıyacak mı?

Haber Global yayınına katılan Memur-Sen Başkanı Yalçın ek zam ve 3600 ek gösterge konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede 3 konunun görüşüldüğünü ifade eden Yalçın, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Tekrar Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz. Özellikle bu gündeme odaklandık. Atılan olumlu adımlarla ilgili memnuniyetimizi ifade ettik, bu açıdan görüşmede çok daha geniş detaylı başlıklara girmedik. Gelir vergisi düzenlemesi, ek zam ve 3600 ek gösterge üzerinde yoğunlaştık." şeklinde konuştu.

3600 ek göstergenin 15 Ocak tarihine yetiştirileceğinin altını çizen Yalçın, "Biz 3600 ek göstergeyi toplu sözleşme masasında karşılıklı olarak mutabakata yansıtmıştık. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede de mutabakat sağlamıştık. Çalışma Bakanı ile bu konu hakkında görüşeceğiz. Ocak maaşına yetişmesi için ek zam konusunu rakamlar boyutunda tartışmaya bir ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.