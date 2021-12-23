Vergi muafiyeti ile maaşı artar mı? İşçi-Memur maaşı yükselir mi? Damga vergisi gelir vergisi alınmazsa maaş artar mı?

Vergi muafiyeti ile maaşı artar mı? Damga vergisi gelir vergisi alınmazsa maaş artar mı? Damga ve gelir vergisinin çalışanlardan kesilmemesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Bu gelişmeden sonra tüm çalışanlardan damga vergisi ve gelir vergisi alınmayacak. Peki bu değişiklik çalışanların maaşını artıracak mı? Vergi muafiyeti ile maaşlar yükselecek mi? Konuyla ilgili Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan önemli bir açıklama geldi.

Vergi muafiyeti ile maaşı artar mı? Damga vergisi gelir vergisi alınmazsa maaş artar mı? Damga ve gelir vergisinin çalışanlardan kesilmemesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Bu gelişmeden sonra tüm çalışanlardan damga vergisi ve gelir vergisi alınmayacak. Peki bu değişiklik çalışanların maaşını artıracak mı? Vergi muafiyeti ile maaşlar yükselecek mi? Konuyla ilgili Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan önemli bir açıklama geldi.

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

VERGİ MUAFİYETİ İLE İŞÇİ-MEMUR MAAŞI ARTAR MI

Haber Global yayınına katılan Memur-Sen Başkanı Yalçın vergi muafiyetine dair açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamasında şunları dile getirdi: "Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede son vergi düzenlemesindeki muafiyetten dolayı memnuniyetimizi söyledik. Önemliydi. Verginin sabitlenmesi konusunda söylem üretiyoruz. Asgari ücret tutarı kadar bir muafiyet. Önemli bir adım fakat gelir dağılımı konusunda adaletli değil. İşçilerde 4253 lira olan asgari ücret kadar olan tutarı dikkate aldığınızda memurlarda aynı şey söz konusu değil. Memurlarda 2800 3000 liraya yaklaşan rakamları ifade ediyor.

İŞÇİDE 420 TL FARK MEMURDA 38 TL FARK

Yalçın "2022 yılı için yansıyacak simülasyonu dikkate alarak, enflasyon farkını düşünerek aylık olarak yansıyacak en düşük rakam, 38 TL fark ediyor. İşçi de 420 TL fark ediyor. Bazı durumlarda durum farklı. Sözleşmeli bir mühendiste 307 TL fark ediyor. 9 yıllık öğretmende 59 TL yansıyacak. Memur bordosu işçi bordosuyla aynı değil. Gelir muafiyeti konusunu da önemli bir adım olarak kabul etti." ifadelerini kullandı.

TÜM ÇALIŞANLARDAN VERGİ ALINMAYACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklama yapıyor.

Mustafa Elitaş: En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak.

Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.