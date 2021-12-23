DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Muş’tan fiyatları indirmeyenlere sert uyarı!
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Ali Rıza Y. kimdir? Öğretmen Ali Rıza Y. tutuklandı mı?
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vefat etti
İnsan vücudu hakkında bilmediğiniz 14 garip gerçek! Çok şaşıracaksınız…
Altın düşer mi? Altın düşmeye devam eder mi? Gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Elon Musk'tan ilginç çıkış: Beyne çip takmak, Metaverse'ten daha iyi
Dolar düştü mü? Dolardaki düşüş devam eder mi? Dolar düşer mi? 23 Aralık dolar ne kadar?
Gannuşi’den Cumhurbaşkanı Said'e ‘Nahda’ uyarısı
Dolar yeni güne nasıl başladı?
Vergi muafiyeti ile maaşı artar mı? İşçi-Memur maaşı yükselir mi? Damga vergisi gelir vergisi alınmazsa maaş artar mı?
'Erdoğan, ABD'de başkan olsaydı bugün herhalde dünya bambaşka bir yer olurdu'
Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz geri adım attı
4 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi
Trump, kripto parayı “çok tehlikeli” olarak nitelendirdi

TIMETURK / EKONOMİ / Vergi muafiyeti ile maaşı artar mı? İşçi-Memur maaşı yükselir mi? Damga vergisi gelir vergisi alınmazsa maaş artar mı?

Vergi muafiyeti ile maaşı artar mı? İşçi-Memur maaşı yükselir mi? Damga vergisi gelir vergisi alınmazsa maaş artar mı?

Vergi muafiyeti ile maaşı artar mı? Damga vergisi gelir vergisi alınmazsa maaş artar mı? Damga ve gelir vergisinin çalışanlardan kesilmemesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Bu gelişmeden sonra tüm çalışanlardan damga vergisi ve gelir vergisi alınmayacak. Peki bu değişiklik çalışanların maaşını artıracak mı? Vergi muafiyeti ile maaşlar yükselecek mi? Konuyla ilgili Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan önemli bir açıklama geldi.

2 Saat Önce
2021-12-23 08:37:13
Vergi muafiyeti ile maaşı artar mı? İşçi-Memur maaşı yükselir mi? Damga vergisi gelir vergisi alınmazsa maaş artar mı?

Vergi muafiyeti ile maaşı artar mı? Damga vergisi gelir vergisi alınmazsa maaş artar mı? Damga ve gelir vergisinin çalışanlardan kesilmemesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Bu gelişmeden sonra tüm çalışanlardan damga vergisi ve gelir vergisi alınmayacak. Peki bu değişiklik çalışanların maaşını artıracak mı? Vergi muafiyeti ile maaşlar yükselecek mi? Konuyla ilgili Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan önemli bir açıklama geldi.

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

VERGİ MUAFİYETİ İLE İŞÇİ-MEMUR MAAŞI ARTAR MI

Haber Global yayınına katılan Memur-Sen Başkanı Yalçın vergi muafiyetine dair açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamasında şunları dile getirdi: "Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede son vergi düzenlemesindeki muafiyetten dolayı memnuniyetimizi söyledik. Önemliydi. Verginin sabitlenmesi konusunda söylem üretiyoruz. Asgari ücret tutarı kadar bir muafiyet. Önemli bir adım fakat gelir dağılımı konusunda adaletli değil. İşçilerde 4253 lira olan asgari ücret kadar olan tutarı dikkate aldığınızda memurlarda aynı şey söz konusu değil. Memurlarda 2800 3000 liraya yaklaşan rakamları ifade ediyor.

İŞÇİDE 420 TL FARK MEMURDA 38 TL FARK

Yalçın "2022 yılı için yansıyacak simülasyonu dikkate alarak, enflasyon farkını düşünerek aylık olarak yansıyacak en düşük rakam, 38 TL fark ediyor. İşçi de 420 TL fark ediyor. Bazı durumlarda durum farklı. Sözleşmeli bir mühendiste 307 TL fark ediyor. 9 yıllık öğretmende 59 TL yansıyacak. Memur bordosu işçi bordosuyla aynı değil. Gelir muafiyeti konusunu da önemli bir adım olarak kabul etti." ifadelerini kullandı.

TÜM ÇALIŞANLARDAN VERGİ ALINMAYACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklama yapıyor.
Mustafa Elitaş: En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak.

Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak.

Damga ve gelir vergisi memur maaşına etkisi | Vergi muafiyeti ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak?
İLİŞKİLİ HABERDamga ve gelir vergisi memur maaşına etkisi | Vergi muafiyeti ile öğretmen, polis, hemşire maaşı ne kadar artacak?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş