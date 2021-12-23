Memur ek zam ne kadar? Polis, öğretmen, hemşire ek zam kaç TL? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 asgari ücret zam oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücretin 4253 TL olarak uygulanacağını duyurdu. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam gelmesinin ardından memurlar da kendi maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağını merak edip araştırıyor. 2022 yılında memurlara (polis, öğretmen, hemşire) artan hayat pahalılığı göz önünde bulundurularak sosyal refah zammı yapılacağı açıklanmıştı. Peki memur ek zam (seyyanen zam) ne kadar olacak? Memurlara yüzde kaç zam yapılacak?

Milyonlarca memurun aklında şu sıralar Memur ek zam ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire ek zam kaç TL olacak? sorusu var. 2022 yılında en düşük asgari ücretin 4253 lira olarak uygulanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler memur zamlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tüm memurlara sosyal refah düzenlemesi adı ile ek zam yapılacağı açıklandı. Bu açıklamanın üzerinden günler geçti ve memurlar maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı.

Memur ek zam ne kadar?

Haber Global yayınına katılan Memur-Sen Başkanı Yalçın memur ek zamlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın açıklamasında şunları söyledi: Memurlar 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacaklar. Ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılacak zam tutarı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla netleşecek. Ancak hayat pahalılığının artması ve neflasyonun yüksek gelmesi memurlara ek zam yapılması zorunluluğunu doğurdu. Memurlara 2022 yılında ek zam ypılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur ek zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Seyyanen memur zammına ağırlık veriyoruz. Seyyanen bir iyileşme olmalı."

Polis, öğretmen, hemşire ek zam kaç TL?

Tüm memuların 2022 ve 2023 yıllarında maaşlarına yapılacak zam oranı toplu sözleşme ile belirlenmişti. Ancak enflasyon oranlarının oldukça yüksek çıkması memur maaşlarına da güncelleme yapılması zorunluluğunu doğurdu. Tüm memurlarda olduğu gibi polisler de toplu sözleşme kapsamında 2022'nin birinci 6 ayında yüzde 5 ve enflasyon farkı, ikinci 6 ayında da yüzde 7 ve enflasyon farkı alacaktı. Memur ek zamlarının seyyanen olması yönünde bir ağırlık olduğu tahmin ediliyor. Memur maaşlarına seyyanen zam yapılma olasılığı fazla.

Memur ek zam ne kadar olacak?

Memurlara yapılacak ek zam için masada 2 olasılık var;

Bunlardan birincisi; Memur maaşlarına doğrudan seyyanen zam yapma yöntemi ile memur maaşlarına ek zam yapılabilir.

İkincisi; Sözleşemde belirtilen yüzde 5'lik zam oranının artırılması ve enflasyon farkının yansıtılması ile memur maaşlarında artışa gidilebilir.

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