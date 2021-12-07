2022 memur ek zam ne kadar? Öğretmen-Polis sosyal refah zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memur 2022 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Memurların toplu sözleşme kapsamında alacağı 2022 zam oranı belliydi. Memurlara 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 ve enflasyon farkı, ikinci altı ayda ise yüzde 7 ve enflasyon farkından oluşan zam yapılacaktı. Ancak memurların maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından memurlar (Öğretmen-Polis-Hemşire) sosyal refah zammının ne kadar, yüzde kaç olacağını araştırıyor.

Milyonlarca memurun aklında şu sıralar ne kadar zam alacağı konusu var. 2022 memur ek zam ne kadar? Öğretmen-Polis sosyal refah zammı ne kadar olacak? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Milyonlarca memur 2022 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Memurların toplu sözleşme kapsamında alacağı 2022 zam oranı belliydi. Memurlara 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 ve enflasyon farkı, ikinci altı ayda ise yüzde 7 ve enflasyon farkından oluşan zam yapılacaktı. Ancak memurların maaşlarına sosyal refah düzenlemesi yapılacağı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından memurlar (Öğretmen-Polis-Hemşire) sosyal refah zammının ne kadar, yüzde kaç olacağını araştırıyor.

2022 memur ek zam ne kadar?

Kamu personeline yapılacak zamma ilişkin NTV kanalına açıklamalar yapan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç sosyal refah zammının ne anlama geldiğini açıkladı. Cem Kılıç Memura yapılması beklenen zamma ilişkin şunları söyledi: "Henüz zamın yada yapılacak olan artışın mitkarı belli değil. Zam oranı ek bbir protokol ile belli olacak. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki artışlar Ağustos'ta toplu sözleşme ile belli olmuştu. Henüz daha artış konusu belirsiz. Bu artış ek bir protokolle netleşebilecektir. Umut ediyorum ki Ocak ayında ilk maaşlar ödenmeden bu yapılır. Toplu sözleşmenin yapısı bozmadan bir çare üretelim anlayışı masadaydı. Memur-Sen ile bir noktada uzlaşıldı."

2022 memur maaşına seyyanen zam mı yapılacak?

2022 memur sosyal refah zammının nasıl yapılacağı merak konusu. Masada iki olaslık bulunuyor.

* Birincisi memur maaşlarına doğrudan seyyanen zam yapma yöntemi ile memur maaşlarına ek zam yapılabilir.

* İkincisi ise sözleşemde belirtilen yüzde 5'lik zam oranının artırılması ve enflasyon farkının yansıtılması ile memur maaşlarında artışa gidilebilir.

Öğretmen-Polis sosyal refah zammı ne kadar olacak?

Memurlar yapılacak sosyal refah zammı ile birlikte ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Memur zamları önümüzdeki günlerde netleşecek. Ayrıca memur 2022 zam oranının belli olması için Aralık enflasyon rakamlarının da açıklanması bekleniyor.

Memur ek zammı ne zaman alacak?

Memur sosyal refah zammı ve enflasyon farkı zamlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Ayrıca memurlar Ocak ayında alacakları maaşlarında sosyal refah zammını da alacaklar.

Bakanlık: Sosyal refah düzenlemesi yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile memurlara müjde geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.