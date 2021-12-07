2022 öğretmen kademe kademe zamlı maaşlar | 2022'de öğretmen maaşı ne kadar olacak?

2022 öğretmen kademe kademe zamlı maaşlar | Milyonlarca memur 2022 yılında alacağı zam oranının kesinleşmesini bekliyor. Öğretmenler de yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını ve toplamda ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı. 2022'nin başlamasına az bir süre kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 'sosyal refah zammı' açıklaması geldi. 2022'de 5+7 ve enflasyon farkı şeklinde zam alacak olan öğretmenlerin zam oranı yeniden hesaplanacak. Öğretmen maaşlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

2022 öğretmen kademe kademe zamlı maaşlar | Milyonlarca memur 2022 yılında alacağı zam oranının kesinleşmesini bekliyor. Öğretmenler de yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını ve toplamda ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı. 2022'nin başlamasına az bir süre kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan "sosyal refah zammı" açıklaması geldi. 2022'de 5+7 ve enflasyon farkı şeklinde zam alacak olan öğretmenlerin zam oranı yeniden hesaplanacak. Öğretmen maaşlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Milyonlarca memur 2022 zam oranlarının ne kadar olacağını, ceplerine toplamda ne kadar para gireceğini merak ediyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle memular maaşlarına ek düzenleme yapılmasını talep etmişti. Bu talep olumlu karşılandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile milyonlarca memura (öğretne, polis, hemşire) sosyal refah zammı düzenlemesi yapılacağı açıklandı. MEB bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmen de kademe kademe maaşların ne kadar olacağını araştırıyor.

2022 öğretmen kademe kademe zamlı maaşlar

6. Dönem toplu sözleşmeleri ile memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Belirtilen bu zamlar enflasyon rakamlarının belli olması ile netleşiyor. 2022 enflassyon farkı Ocak ayında açıklanan enflasyon rakamı ile netleşiyor. Tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de 2022 yılında sosyal refah düzenlemesi yapılacağı açıklanmıştı. Bu düzenleme oranının da ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

2022'de öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak.

2022 öğretmen maaşları

2021 Temmuz ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.205 TL idi. 2022 öğretmen zam oranlarına göre 202 yılının Ocak ayında göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin maaşı 5.553 TL olacak. 2022 yılı Temmuz Aralık döneminde ise maaşı 5941 TL'ye yükselecek.

2023 öğretmen maaşları

2023 yılında da tüm memurlara olduğu gibi öğretmenlere de yüzde 8+yüzde 6 zam yapılacak. Bu zamlara göre 2023 Temmuz ayına kadar 6.417 TL, 2023 Temmuz ayından yıl sonuna kadar da 6.802 TL olacaktır.

NOT: Belirtilen rakamlara sosyal refah düzenlemesi ve enflasyon farkları dahil edilmedi. Enflasyon farkı ile birlikte maaşlar daha da artacaktır. Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyon oranları ile enslayon fark oranı belli olacak.

Öğretmen ve polis maaşlarına 35 zam yapılacak mı?

Bir çok haber sitesinde "memur maaşlarına 2022 yılında yüzde 35 zam yapılacak" başlıklı haberler geçti. Peki gerçekten 2022'de Öğretmen ve polis maaşlarına 35 zam yapılacak mı? Açıklanan rakam daha önce yapılmış zam oranlarını belirtmek içindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile zam oranları henüz belli değil. İlerleyen günlerde memur ve memur emeklilerini alacağı zam düzenlemesi belli olacak.

2021 Temmuz memur maaşları

Vali 16.089 TL

Genel müdür (1/4) 16.177 TL

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.526 TL

Memur (Lisans - 9/1) 5.277 TL

Öğretmen (1/4) 6.587 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 TL

Başkomiser (3/1) 8.522 TL

Polis memuru (8/1) 7.465 TL

Uzman doktor (1/4) 10.126 TL

Hemşire (Lisans - 5/1) 6.391 TL

Mühendis (1/4) 8.703 TL

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 TL

Araştırma görevlisi (7/1) 8.265 TL

Vaiz (1/4) 6.844 TL

Avukat (1/4) 8.311 TL

En düşük memur maaşı 4.880 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.