Milyonlarca memur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile heyecanlandı. Açıklamada memurlara ve memur emeklilerine sosyal refah zammı düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından bir çok kişi Memur sosyal refah zammı ne kadar? Memurlara 2022'de yüzde kaç zam yapılacak? sorularını sormaya başladı. Bakanlıktan yapılan açıklama bazı haber sitelerinde 'memura 2022 zammı yüzde 35 olacak' şeklinde yorumlandı. Peki memur zammı 2022'de ne kadar olacak? Memura yüzde 35 zam yapılacak mı?

Milyonlarca memur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile heyecanlandı. Açıklamada memurlara ve memur emeklilerine sosyal refah zammı düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından bir çok kişi Memur sosyal refah zammı ne kadar? Memurlara 2022'de yüzde kaç zam yapılacak? sorularını sormaya başladı. Bakanlıktan yapılan açıklama bazı haber sitelerinde "memura 2022 zammı yüzde 35 olacak" şeklinde yorumlandı. Peki memur zammı 2022'de ne kadar olacak? Memura yüzde 35 zam yapılacak mı?

Aralık ayının ortalarına doğru yaklaştıkça milyonlarca kişi 2022 maaşına yapılacak zam oranlarını düşünmeye başladı. Memurlar da 2022 yılı için maaşlarına ek düzenleme yapılmasını talep ediyordu. Memurları sevindiren gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Memurlara yüzde 35 zam mı yapılacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşandı. Bu açıklamanın ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklama bazı haber sitelerinde yüzde 35 zam olarak algılandı. Ancak yüzde 35 zam daha önce yapılmış olan zamları belirtmek için kullanıldı. Memura 2022 zammının ne kadar olacağı henüz belli değil. Taraflar konuyla ilgili değerlendirmelerine devam ediyor.

Memur sosyal refah zammı ne kadar?

Memura sosyal rafah zammı henüz netleşmedi. Aralık ayı ortasına doğru bu payın netleşmesi bekleniyor. Ancak memur ve memur emeklilerinin maaşınada iyi bir artış olması beklenşyor.

Memurlara 2022'de yüzde kaç zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Memur-Sen: Düzenleme yapılacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada "Sosyal koruma anlayışı ile kapsayıcı bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücündeki düşmeyi telafi etme amaçlı, ocak maaşlarına yetişecek şekilde düzenleme için yeniden bir araya gelme kararı aldık." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.