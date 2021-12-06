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Memurlara yüzde 35 zam mı yapılacak? Kamu personeline 2022 zammı yüzde 30-35 mi?
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TIMETURK / EKONOMİ / Memurlara yüzde 35 zam mı yapılacak? Kamu personeline 2022 zammı yüzde 30-35 mi?

Memurlara yüzde 35 zam mı yapılacak? Kamu personeline 2022 zammı yüzde 30-35 mi?

Memurlara yüzde 35 zam mı yapılacak? Kamu personeline 2022 zammı yüzde 30-35 mi? olacak sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memur ve memur emeklileri ile ilgili yapılan açıklama sonrası bazı haber sitelerinde 'memura 2022 zammı yüzde 35 olacak' şeklinde haberler çıktı. Bu haberlerin ardından öğretmen-polis-hemşireler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı...

2 Saat Önce
2021-12-06 18:31:45
Memurlara yüzde 35 zam mı yapılacak? Kamu personeline 2022 zammı yüzde 30-35 mi?

Memurlara yüzde 35 zam mı yapılacak? Kamu personeline 2022 zammı yüzde 30-35 mi? olacak sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memur ve memur emeklileri ile ilgili yapılan açıklama sonrası bazı haber sitelerinde "memura 2022 zammı yüzde 35 olacak" şeklinde haberler çıktı. Bu haberlerin ardından öğretmen-polis-hemşireler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşandı. Daha önce Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada "Sosyal koruma anlayışı ile kapsayıcı bir ek protokol ile kamu görevlilerinin alım gücündeki düşmeyi telafi etme amaçlı, ocak maaşlarına yetişecek şekilde düzenleme için yeniden bir araya gelme kararı aldık." dedi. Bu açıklamanın ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Memurlara yüzde 35 zam mı yapılacak?

Açıklamada şunlar denildi "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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