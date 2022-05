2022 İSO 500 listesi | 2022 İSO 500'de hangi şirketler var? İSO 500'de hangi sanayi kuruluşları var? İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1968'den bu ayna kesintisiz yapılan İSO 500 listesi 2022 yılında yayımlandı. “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2021 sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. İSO 500 listesinde ilk sırayı Tüpraş aldı. İkinci sırada Ford Otomotiv yer alırken üçüncü sırada da Star Rafineri yerini aldı. İSO 500 2022 listesinde hangi şirketlerin ve firmaların olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) her yıl sanayinin devlerini 500 liste halinde açıklıyor. Bu sene de 2021 verileri açıklandı. Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu. Ford Otomotiv 67,3 milyar lirayla yine ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıraya ise Star Rafineri yükseldi. Star Rafineri'yi 46,2 milyar liralık üretimden satışla "Toyota Otomotiv" takip ederken, beşinci basamakta 38,7 milyar lirayla geçen yıl listenin 10. sırasında yer alan "İskenderun Demir ve Çelik" yer aldı.

1 TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

2 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

3 Star Rafineri A.Ş.

4 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

5 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

6 -

7 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

8 Arçelik A.Ş.

9 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

10 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

11 İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

12 Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

13 Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

14 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.

15 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

16 Mercedes-Benz Türk A.Ş.

17 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

18 Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.

19 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

20 Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

21 Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

22 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

23 Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

24 KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

25 Eti Bakır A.Ş.

26 Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

27 Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.

28 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

29 Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.

30 Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.

31 Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş.

32 MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

33 Aygaz A.Ş.

34 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

35 Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş.

36 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

37 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.

38 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

39 Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

40 Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.

41 Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.

42 AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

43 Modern Karton San. ve Tic. A.Ş.

44 Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.

45 Kroman Çelik Sanayii A.Ş.

46 Bosch San. ve Tic. A.Ş.

47 Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.

48 Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

49 Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

50 Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.

51 Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.

52 EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.

53 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

54 ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

55 Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş.

56 Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.

57 Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

58 Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.

59 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş.

60 BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

61 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

62 Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.

63 Coca-Cola İçecek A.Ş.

64 Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.

65 Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri ve Liman İşletmeleri A.Ş.

66 Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.

67 Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.

68 Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.

69 Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.

70 Koç Metalurji A.Ş.

71 Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

72 Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.

73 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.

74 Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

75 Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

76 Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

77 SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.

78 Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.

79 Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.

80 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.

81 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

82 Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.

83 Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.

84 Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

85 Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş.

86 İpragaz A.Ş.

87 Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

88 Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

89 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

90 İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

91 OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.

92 Sanko Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

93 Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.

94 -

95 Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.

96 Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.

97 Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.

98 Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demir Üretim Sanayi A.Ş.

99 Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

100 Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

101 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

102 Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş.

103 -

104 İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.

105 Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.

106 Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

107 HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

108 Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

109 Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.

110 Atlas Enerji Üretim A.Ş.

111 Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.

112 Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

113 Renta Elektrikli Ev Aletleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

114 Eti Alüminyum A.Ş.

115 Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş.

116 Tırsan Treyler San. ve Tic. A.Ş.

117 Pro Yem San. ve Tic. A.Ş.

118 Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

119 Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

120 BEYPİ Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

121 Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.

122 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

123 Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.

124 Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

125 Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.

126 Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

127 Yazaki Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.

128 Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

129 Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.

130 Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. A.Ş.

131 Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş.

132 Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

133 Onsa Rafineri A.Ş.

134 Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş.

135 BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

136 Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

137 Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

138 Arslan Alüminyum A.Ş.

139 Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

140 MAN Türkiye A.Ş.

141 Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

142 Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

143 Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.

144 -

145 Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş.

146 Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.

147 Astor Enerji A.Ş.

148 Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

149 Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

150 Gazi Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

151 C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.

152 Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

153 Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş.

154 Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

155 Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

156 Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

157 Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.

158 Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

159 Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.

160 Şirikçioğlu Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

161 Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş.

162 Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

163 Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

164 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

165 Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş.

166 Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

167 -

168 Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.

169 RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.

170 Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. A.Ş.

171 Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

172 Başhan Tarımsal Ürünleri Pazarlama San. ve Dış Tic. A.Ş.

173 Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

174 Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş.

175 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

176 Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.

177 Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

178 Arpaş İhracat İthalat ve Pazarlama A.Ş.

179 Altek Döküm Hadde Mamulleri San. ve Tic. A.Ş.

180 Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

181 Tusaş Motor Sanayii A.Ş.

182 Karafiber Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

183 Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.

184 AYD Otomotiv Endüstri San. ve Tic. A.Ş.

185 Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.

186 Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

187 Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

188 Akkim Kimya San. ve Tic. A.Ş.

189 Almaxtex Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

190 S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

191 Durak Fındık San. ve Tic. A.Ş.

192 Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.

193 Beyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

194 İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş.

195 Savola Gıda San. ve Tic. A.Ş.

196 Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

197 Mem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

198 Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.

199 Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.

200 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.

201 Eti Krom A.Ş.

202 Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti.

203 Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş.

204 Deva Holding A.Ş.

205 -

206 İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

207 Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.

208 Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.

209 Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.

210 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

211 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

212 ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş.

213 Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

214 Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş.

215 Sarbak Metal Tic. ve San. A.Ş.

216 Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

217 Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

218 Hema Endüstri A.Ş.

219 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

220 Çayırova Boru San. ve Tic. A.Ş.

221 Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.

222 Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş.

223 Şireci Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

224 CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.

225 Net Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

226 Honda Türkiye A.Ş.

227 Yarış Kabin San. ve Tic. A.Ş.

228 Has Çelik San. ve Tic. A.Ş.

229 Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

230 Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

231 Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.

232 YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.

233 -

234 Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.

235 -

236 Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş.

237 Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.

238 Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş.

239 Aunde Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

240 Sumitomo Rubber AKO Lastik San. ve Tic. A.Ş.

241 Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.

242 -

243 Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

244 Progıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

245 Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

246 Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş.

247 Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş.

248 Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

249 Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

250 Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş.

251 Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş.

252 Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.

253 Özer Metal Sanayi A.Ş.

254 Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş.

255 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

256 Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

257 İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş.

258 Trinox Metal San. ve Tic. A.Ş.

259 Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.

260 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

261 Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş.

262 Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

263 Kronospan Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

264 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

265 Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

266 Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş.

267 Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş.

268 Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

269 Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.

270 Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.

271 Dioki Petrokimya Sanayi A.Ş.

272 ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş.

273 Yayla Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş.

274 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

275 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

276 Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

277 Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

278 Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

279 Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti.

280 Aydın Kuruyemiş San. ve Tic. A.Ş.

281 Teknorot Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

282 Şık Makas Giyim San. ve Tic. A.Ş.

283 BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

284 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

285 Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

286 -

287 Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

288 Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti.

289 Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş.

290 Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

291 ÇEMTAŞ Çelik Makina San. ve Tic. A.Ş.

292 Küçükçalık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

293 Durmazlar Makina San. ve Tic. A.Ş.

294 Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.

295 Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş.

296 Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.

297 Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş.

298 Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri San. Tic. A.Ş.

299 Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş.

300 Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.

301 Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş.

302 Sanko Enerji San. ve Tic. A.Ş.

303 Ağır Haddecilik A.Ş.

304 Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. İbrahim ve Mustafa Ustaoğlu

305 -

306 Dünya Uluslararası Mücevherat ve Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.

307 Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş.

308 Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

309 HT Solar Enerji A.Ş.

310 Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

311 Nobel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

312 Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

313 Yeni Elektrik Üretim A.Ş.

314 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

315 CMS Jant Sanayi A.Ş.

316 Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.

317 Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

318 Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

319 Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş.

320 KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş.

321 Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş.

322 ADM Besin ve Tarım A.Ş.

323 Akyem Adana Yem Yağ Biodizel Tarım ve San. Tic. A.Ş.

324 Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.

325 -

326 Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

327 CFN Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş.

328 Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.

329 Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş.

330 Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş.

331 Bifa Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.

332 Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

333 Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret A.Ş.

334 Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

335 Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

336 Burteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

337 Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

338 Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş.

339 -

340 Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş.

341 Hektaş Ticaret T.A.Ş.

342 Akpa Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

343 Armada Gıda Tic. San. A.Ş.

344 -

345 Göymen Food Gıda San. ve Tic. A.Ş.

346 Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

347 Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.

348 Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş.

349 Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş.

350 Umur Basım San. ve Tic. A.Ş.

351 HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

352 ENPAY Endüstriyel Pazarlama ve Yatırım A.Ş.

353 Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.

354 -

355 Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İth. İhr. A.Ş.

356 Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.

357 Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

358 -

359 Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.

360 Trakya Döküm San. ve Tic. A.Ş.

361 Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

362 Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş.

363 Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş.

364 Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş.

365 Doğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş.

366 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

367 -

368 Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.

369 Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş.

370 Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.

371 Er Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

372 Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

373 Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş.

374 Tayeks Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.

375 Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.

376 Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

377 Lesaffre Turquie Mayacılık Üretim ve Ticaret A.Ş.

378 Yavuzkan Hazel Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

379 Baykan Denim Konfeksiyon A.Ş.

380 Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

381 Nikel Paslanmaz Çelik San. ve Tic. A.Ş.

382 Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

383 Emas Makina Sanayi A.Ş.

384 Hitachi Astemo Turkey Otomotiv A.Ş.

385 Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş.

386 Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.

387 Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş.

388 ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.

389 Biska Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

390 Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.

391 Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş.

392 Erdem Soft Tekstil A.Ş.

393 Bekaert İzmit Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

394 Atabay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

395 -

396 Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş.

397 Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.

398 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

399 Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş.

400 Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

401 Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş.

402 Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş.

403 Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları San. Tic. A.Ş.

404 Farplas Otomotiv A.Ş.

405 Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş.

406 Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş.

407 Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş.

408 Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş.

409 Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

410 Gürteks İplik San. ve Tic. A.Ş.

411 İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş.

412 Tarımkredi Birlik Tarım Ürünleri Hayvancılık Ambalaj Petrol Nakliyat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

413 Sayınlar Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

414 Tat Gıda Sanayi A.Ş.

415 As Çimento San. ve Tic. A.Ş.

416 Milat Halı San. ve Tic. A.Ş.

417 Likit Kimya San. ve Tic. A.Ş.

418 Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş.

419 Stackpole International Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti.

420 Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

421 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş.

422 Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.

423 Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

424 Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

425 İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş.

426 Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

427 Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş.

428 Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.

429 Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş.

430 Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

431 -

432 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.

433 Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

434 Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

435 Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş.

436 Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

437 Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş.

438 Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş.

439 Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

440 Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

441 Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

442 Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

443 Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş.

444 Matesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

445 Işıl Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

446 Akcoat İleri Kimyasal Kaplama Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

447 Turkuvaz Plastik ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş.

448 Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş.

449 -

450 Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

451 Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.

452 Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş.

453 Nitto Bento Bantçılık San. ve Tic. A.Ş.

454 Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.

455 Silopi Elektrik Üretim A.Ş.

456 İzocam Tic. ve San. A.Ş.

457 Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.

458 Erkunt Sanayi A.Ş.

459 Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş.

460 TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

461 -

462 Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş.

463 Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

464 -

465 Yavuz Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.

466 İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

467 Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş.

468 Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

469 Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş.

470 Cevher Jant Sanayii A.Ş.

471 Şirikçiler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

472 Bekaert Kartepe Çelik Kord San. ve Tic. A.Ş.

473 Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

474 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.

475 ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.

476 Kocaeli Lastik Sanayi A.Ş.

477 Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

478 Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.

479 Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş.

480 Teksan Jeneratör Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

481 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş.

482 Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

483 Ova Un Fabrikası A.Ş.

484 Sırmagrup İçecek San. ve Tic. A.Ş.

485 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş.

486 Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

487 Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.

488 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş.

489 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.

490 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.

491 Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş.

492 Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş.

493 Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

494 Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.

495 Park Cam San. ve Tic. A.Ş.

496 Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.

497 Doruk Un Sanayi A.Ş.

498 Corbus Çelik San. ve Tic. A.Ş.

499 Superlit Boru Sanayi A.Ş.

500 -



2022 İSO 500'de hangi şirketler var?

İSO, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2021" sonuçlarını açıkladı İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre 2021 yılında üretimden satışlara göre zirvede 136 milyar 793 milyon TL ile TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) yer aldı. Sıralamada ikinci 67 milyar 305 milyon TL ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., üçüncü 55 milyar 187 milyon TL ile Star Rafineri, dördüncü 46 milyar 152 milyon TL ile Toyota Otomotiv ve beşinci de 38 milyar 669 milyon TL ile İskenderun Demir ve Çelik oldu. İSO 500'ün ihracatı da yüzde 33,9'luk artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. Türkiye genelinin 1,1 puan üzerinde gerçekleşen artışla İSO 500 ihracatı tarihsel rekor kırdı.

