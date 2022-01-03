2022 en düşük memur maaşı ne kadar? 2022 Ocak en az memur maaşı kaç TL oldu? Milyonlarca memur ve emekli Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. 3 Ocak'ta açıklanan Aralık enflasyonu ile memurlara ne kadar zam yapılacağı netlik kazandı. Toplu sözleşme zammı yüzde 5 olan memurlar enflasyon farkı ile birlikte 27,9 zam alacak. Asgari ücrete gelen yüzde 50 zamdan sonra memurların maaşlarına ek zam (sosyal refah zammı) düzenlemesinin de yapılması merakla bekleniyor. Ek zam oranlarının belli olmasıyla 2022 en düşük memur maaşı da netlik kazanacak.

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra binlerce memur 2022 en düşük memur maaşı ne kadar? 2022 Ocak en az memur maaşı kaç TL oldu? sorusunu sormaya başladı. 3 Ocak'ta açıklanan enflayon oranlarına göre memurların toplu sözlelşme zamları netik kazanmış oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

2022 en düşük memur maaşı ne kadar?

2022 yılı en düşük memur maaşlarının belli olması için öncelikle ek zam oranlarının belli olması gerekecek. Memur ek zamları (sosyal refah düzenlemesi) bugün yapılan Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor.

2022 Ocak en az memur maaşı kaç TL oldu?

En düşük memur maaşı Temmuz 2021'de 4880 TL civarındaydı. Yeni zam oranı ile birlikte en düşük memur maaşı 6221 TL civarında olacak. Hesaplamada eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır

2022 Ocak memur maaşları ne kadar oldu?

2022 memur en düşük maaşları ek zam hesaba katılmadan aşağıdaki gibi olacaktır. Memur ek zamlarının seyyanen zan şeklinde yapılma olasılığının da yüksek olduğu belirtiliyor. İşte 2022 kademe ve dereceye göre memur maaşları;

Unvan /Derece Ocak Maaşı

Vali 28569

Genel müdür (1/4) 20621

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 10869

Memur (Lisans - 9/1) 6727

Öğretmen (1/4) 8397

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 18899

Başkomiser (3/1) 10863

Polis memuru (8/1) 9515

Uzman doktor (1/4) 12908

Hemşire (Lisans - 5/1) 8147

Mühendis (1/4) 11094

Teknisyen (Lise - 11/1) 6999

Araştırma görevlisi (7/1) 10535

Vaiz (1/4) 8724

Avukat (1/4) 10593

Memur-Sen'den ek zam açıklaması

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada "Ek zam şart olmuştur" dedi.

Yalçın'ın paylaşımları şu şekilde: ''Ek Zam Şart Olmuştur! TÜİK tarafından açıklanan %13,58 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte; yıllık enflasyon %36,08'i buldu. 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu %25,48 ve kamu görevlilerinin 2022 Ocak maaş ve ücretlerine yansıyacak enflasyon farkı %22,48 olarak belli oldu. Yeni yılla birlikte; doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, 'Ek Protokol' ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir. Asgari ücrete yapılan %50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin 'yeterli zam' olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez. Bu itibarla, 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak şekilde Ek Protokol ile Ek Zam/İlave Ödeme yapılması için kararlı duruşumuzu yineliyor, şu an itibariyle hükümetin de irade ortaya koymasını bekliyoruz.''

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.