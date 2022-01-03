Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Verilerin açıklanmasıyla Memurlara yüzde kaç zam yapıldı? 2022 memur zammı ne kadar olacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Aralıkta enflasyon yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Bu oranlara göre memurlara yapılacak 2022 Ocak zammı da belli oldu.

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Verilerin açıklanmasıyla Memurlara yüzde kaç zam yapıldı? 2022 memur zammı ne kadar olacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Aralıkta enflasyon yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Bu oranlara göre memurlara yapılacak 2022 Ocak zammı da belli oldu.

Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

Memurlara yüzde kaç zam yapıldı?

Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 20.65 ek zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 23.65 zam alacak. 2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti. 2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

2022 memur zammı ne kadar olacak?

2022 yılında memurlara ek zam da yapılacak. Ek zam oranlarının da açıklanmasıyla memurlara 2022 yılında yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

Memur-Sen'den ek zam açıklaması

Memur-Sen'in ortaya koyduğu ve kamuoyu ile paylaştığı rakamları hatırlatan Yalçın'ın açıklamaları şöyle: “Memurlarımıza gerekli artış yapıldı' açıklamasını anlayamıyoruz. Kaç gündür hesap kitap yapıyoruz. Ulaştığımız sonuç; evli iki çocuklu memura 38 lira vergi muafiyeti var. Evli iki çocuklu memura şu ortamda ‘38 TL ile yetinin' denme ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Asgari ücret tutarı kadar memura vergi muafiyeti getirilmiş olması önemlidir. Ama bu adımı yeterli görmek doğru değil. Bu konuda doğru bilgiler dolaşmıyor. Bürokratların doğru bilgiler vermek, siyasetin doğru bilgiye sahip olmak, sendikaların da doğruyu söylemek gibi bir sorumluluğu var. Evli iki çocuklu memura 38 lira gibi bir rakam yansıyor. Bunlar değişiyor. Ama bunu memura bir sosyal refah düzenlemesi olarak sunmak, memura ek zam olarak göstermek doğru bir yaklaşım olmaz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.