2022 memur (öğretmen-polis-hemşire) enflasyon farkı | 2022 enflasyon zammı ne kadar? Milyonlarca memur ve emeklinin gözü TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Aralık enflasyonu ile milyonlarca kişinin maaşına yansıyacak enflasyon zam farkı belli olacak. 2022 memur enflasyon zammı oranını 3 Ocak'ta saat 11.00'de belli olacak.

2022 memur (öğretmen-polis-hemşire) enflasyon farkı | Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına ne kadar (kaç tl) zam yapılacağını aylardır düşünüyodu. Memur maaşlarıhna ilişkin kritik bir dönemece girildi. Bakanlık memur maaşlarına ek zam yapılacağını açıklamış ve memurlar maaşlarının ne kadar olacağını merakla beklemeye başlamıştı. 2022 enflasyon zammı ne kadar olacak? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Memur maaşlarında önemli bir kısmı oluşturan enflasyon zam oranları ise 3 Ocak'ta açıklanacak. İşte 2022 memur maaşlarına ilişkin gelişmeler...

2022 memur (öğretmen-polis-hemşire) enflasyon farkı

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer memurlar 2022 yılında maaşlarına ne kadar ek zam yapılacağını merak ediyordu. Memur maaşlarına dair bugün çok önemli gelişmeler yşanacak. 3 Ocak'ta enflasyon rakamları açıklandı ve milyonlarca memurun enflayon farkı belli oldu.

Enflasyon farkı açıklandı

TÜİK'ten yapılan açıklamada Aralık ayında enflasyonun (TÜFE) aylık bazda yüzde 13,58 artış kaydettiği duyuruldu. Böylece 2021 enflasyonu yüzde 36,08 seviyesine ulaştı.

2022 enflasyon zammı ne kadar?

2022 Aralık enflasyon rakamları henüz açıklanmadı. İlerleyen dakikalarda memur enflasyon zammı netlik kazanacak. Takvim'de yer alan habere göre; Son yapılan toplu sözleşmeye göre memurlar bu ay yüzde 5 zam alacak. 6 aylık yüzde 19.91 olan TÜFE tahminine göre, yüzde 16.91 enflasyonfarkı beklenirken bu durumun gerçekleşmesi halinde 2022 memur zammı 5+16.91 olarak hesaplanacak. Böylelikle memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 21.91'i bulacak.

Öğretmen maaşı ne kadar olur?

Enflasyon oranları beklendiği gibi çıkarsa memur maaşlarına ortalama bin lira artış olacak. Memur maaşları 4 bin 444 liradan 5 bin 440 liraya yükselecek. 5 bin 689 lira olan öğretmen maaşı 6 bin 964 liraya yükselecek.

2022 yılı toplu sözleşme ile memur maaşları

4.2 milyon memur ile 2.2 milyon memur emeklisinin zam pazarlığında yeni zam oranları, 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Bekar idari hizmetler sınıfında 4.060 TL alan bir memurun maaşı gelecek yılın ilk yarısında 4.580 TL, ikinci yarısında da 4.900 TL'ye çıkacak. Bir sonraki yıl ise ilk yarıda 5.292 TL, ikinci altı ayda da 5.610 TL olacak. Böylece iki yıllık kümülatif artış yüzde 38.17 olacak. Bir mühendisin 7.359 TL olan maaşı gelecek yıl ilk yarıda 7.814, ikinci yarıda da 8.361 TL'ye çıkacak. 2023 yılında da ilk yarıda 9.030, ikinci altı ayda da 9.572 TL'ye yükselecek.

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