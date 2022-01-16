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2021’de Türkiye’de bitcoin, dolar ve altına yatırım yapanlar arasında en kazançlı kim?

TIMETURK / EKONOMİ / 2021’de Türkiye’de bitcoin, dolar ve altına yatırım yapanlar arasında en kazançlı kim?

2021’de Türkiye’de bitcoin, dolar ve altına yatırım yapanlar arasında en kazançlı kim?

Türkiye’nin yıllık enflasyon oranı Aralık ayında tahmin edilenden önemli ölçüde yüksek bir artışla Eylül 2002’den bu yana ilk kez yıllık yüzde 36.08’e ulaştı. Bu, liranın geçen yıldan bu yana değer kaybettiğini gösteriyor.

2 Saat Önce
2022-01-16 14:56:04
2021’de Türkiye’de bitcoin, dolar ve altına yatırım yapanlar arasında en kazançlı kim?

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, tüketici fiyatları Reuters anketinin %9'luk tahminine kıyasla aylık %13.58 arttı. Enflasyonun yıllık bazda yüzde 30.6 olacağı tahmin edildi.

Merkez bankasının Eylül ayından bu yana politika faizini 500 baz puan düşürmesinin ardından liranın yeni dip seviyelerine gerilemesi, enflasyonun son birkaç ayda %20 civarında seyretmesini sağladı. Ekim ayı sonlarında yayınlanan bir rapora göre, merkez bankası yıl sonu enflasyonunun %18.4 olacağını tahmin etmişti. Merkez bankası ayrıca kısa vadeli enflasyonun çalkantılı olacağını belirtmişti.

Hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?

Artan enflasyon karşısında Türk yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği yatırım araçları arasında altın, dolar ve bitcoin geliyor. Biz de kıyaslamamızı bu üç yatırım aracına göre yaptık. Gelin hep birlikte geçen sene Ocak ayında 500.000 TL'lik bitcoin, altın veya dolar almış olsaydınız kazancınız ne olacaktı birlikte bakalım.

yatirim-kiyas

Geçen sene Ocak ayına baktığımızda 1 gr altının 441TL olduğunu görüyoruz. Gram altının şu anki fiyatı ise 790TL. Yani gram altında yaklaşık %79'luk bir artış olmuş.

Geçen sene Ocak ayına baktığımızda 1 doların 7.43TL olduğunu görüyoruz. Doların şu anki fiyatı ise 13.53TL. Yani dolarda yaklaşık %82'lik bir artış olmuş.

Son olarak geçen sene Ocak ayına baktığımızda 1 Bitcoin'in 219.773TL olduğunu görüyoruz. Bitcoin'in şu anki fiyatı ise 583.515TL. Yani Bitcoin'de yaklaşık %165'lik bir artış olmuş.

Yukarıdaki rakamlardan da görüleceği üzere kazanan açık ara Bitcoin!

Gelin geçen sene Ocak ayında bu üç yatırım aracına 500.000TL yatırmış olsaydınız şu anki kazancınız ne olacaktı ona bakalım;

yatirim_kiyas2_limenyacom

Tablodan da görüleceği üzere geçen sene Ocak ayında 500.000TL'lik gram altın alanların şu an elinde 895.692TL olacaktı. Yine aynı şekilde 5000.000TL'lik ABD doları alanların elindeki değer şu an 910.000TL olacaktı. Ve gelelim Bitcoin'e.. Geçen sene Ocak ayında 500.000TL'lik Bitcoin alanların şu an elinde 1.326.447TL'lik bir kazanç olmuş olacaktı!

Görüldüğü üzere Bitcoin bir yatırım aracı olarak geçen seneyi %165'lik artışla lider kapatmış gözüküyor. Fakat bu her zaman bu şekilde olacak demek değil. Örneğin 2018 için aynı kıyaslamaya yapmaya kalkarsa Bitcoin'in o zaman için çok daha iyi bir seçim olduğunu söyleyemeyiz, çünkü 18.000 dolarlardan 3000 dolara kadar düşmüştü.

Kaynak: limenya.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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