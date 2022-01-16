Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında faturalara gelen zamları ele aldı.

Aralık ayında gelen elektrik faturalarına yüzde 25 zam uygulandığını belirten Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “İktidar sahiplerinin haberi olsun ki, bu faturalar can yakar.” ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısının tamamı:

Bu faturalar size rücu eder

Dün yazamadım, kusura bakmayın.

Kızımın okuluna dönmeden önce evdeki son günüydü.

Her dakikamı onunla beraber geçirmek istedim.

Çocuklar büyüyor, onları giderek daha az görüyoruz ve annemin bana yıllardır ettiği sitemlerini daha iyi anlar hale geliyorum.

O yüzden kusura bakmayın.

Dün onu tayyare meydanına bıraktıktan sonra eve dönerken, posta kutusunda uzun zamandır heyecanla beklediğim faturayı buldum.

Elektrik faturasını.

Malum 1 Ocak itibarıyla elektriği zammı gelmişti ama gelecek olan fatura Aralık ayının faturasıydı.

Yani zamdan önce satın aldığımız elektrikti.

Acaba zamdan önce satın alıp kullandığımız elektriğe de zamlı tarife uygulanacak mıydı!

“Sayaçları 31 Aralık'ta okumadıklarına göre kesin zamsız döneme de zamlı fiyat isteyeceklerdir” diye yazmıştım zaten.

Pek çok okur günlerdir “Aralık ayı harcamasının da zamlı tarifeden faturalandığını” iddia eden mailler atıyordu iletişim adresime.

Ben de heyecanla faturama baktım.

Aralık 8 ila Ocak 11 arasındaki dönemi kapsıyordu.

Yani 23 gün eski tarifeden, 11 gün yeni tarifeden olmalıydı.

Ama böyle bir ayrım gözükmüyordu faturada.

Harcamanın tamamı tek bir tarife üzerinden ücretlendirilmişti.

Yüzde 25'in üzerinde bir oranda da vergi ve fonlar kalemi vardı.

Ve toplamda geçen ay ödediğimin hemen hemen 2 misli bir fatura.

İktidar sahiplerinin haberi olsun ki, bu faturalar can yakar.

Ve bu faturalar için ortalıkta kürsülerden suçlayacağınız “Teröristler” ya da “Dış güçler” veya “Üst akıllar” yoktur.

Fahiş zam yapan elektrik şirketlerini polise ya da jandarmaya bastırıp, yalandan şov bile yapamazsınız.

Bugün tek başına yaşayan bir emeklinin elektrik faturası 200 TL'nin altına inemiyorsa, ucuz tarifeden verdiğiniz 170 kilovat saatlik enerji bugünün elektro dünyasında komik kalıyorsa emin olun bu faturayı sadece gariban vatandaş ödemez.

Hiç sevmediğim ve ucuzlaştırdığınız bir kelime ama bunun bir “bedeli” vardır.

“Vatandaş ödüyor bize ne” diye düşündüğünüz çok belli.

Vatandaş o bedeli size rücu edecektir.

Sandıkta fatura bulursanız, hiç şaşırmayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.