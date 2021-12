2021'de 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Bor Çalıştayı' programında bor üretimi ve bor ürünlerine ilişkin açıklamalarda bulundu

Bakan Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan ‘Bor Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde, ihracat ve satışında rekor kırdık. 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık" dedi.

Bakan Dönmez, dünyanın sürekli değiştiğini, yeni teknolojiler ve yapay zeka başta olmak üzere birçok dönüşümün arka arkaya hayata geçtiğini belirtti. Bakan Dönmez, yerli lityumun yerli teknolojinin güç kaynağı olacağını belirterek, "Bugün Eti Maden'in sıvı bor atıklarından ürettiği lityum bunun en güzel örneklerinden biri aslında. Hem döngüsel ekonomi açısından hem de yeni ve yerli bir teknolojinin ülkemize kazandırılması açısından önemli. Geçen yıl devreye aldığımız pilot tesisimizde üretimimiz sorunsuz devam ediyor. Buradan aldığımız geri bildirimler Eskişehir Kırka'da yıllık 600 tonluk, Bandırma'da ise yıllık 100 tonluk toplam 700 tonluk iki tesisimizin kurulmasına da kaynaklık edecek. Bu tesislerimizin yapım ihalelerini inşallah 2022'de gerçekleştirip, Bandırma'da yeni bir tesisin temelini atacağız. Lityum karbonatın lityum iyon batarya üretiminde kullanılması için Aspilsan ve Aselsan ile de iş birliği protokolü imzaladık. Yerli lityum inşallah yerli teknolojinin güç kaynağı olacak" dedi.

'BORDAKİ KATMA DEĞERİ 100 KATINA KADAR ÇIKARACAĞIZ'

Bakan Dönmez, Balıkesir Bandırma'daki bor karbür tesisinin de inşasında son 1 yılın içerisine girdiklerini belirterek, "İnşallah 2022'nin sonlarına doğru bor karbür tesisimizi tamamlayacağız ve ilk performans testlerini yapıp devreye alacağız. Yapılacak olan bu tesisle bordaki katma değeri 100 katına kadar çıkaracağız. Bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımı gibi uç ürünlerde ise daha büyük bir katma değeri ortaya koyacağız. Borla ilgili yürüttüğümüz bir diğer önemli çalışma da başta çelik üretiminde kullanılan ferrobor ile ilgili. Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız. Bu tesisimizin de inşallah temelini 2022'de atacağız. Eskişehir'de nadir toprak elementleri kazanım proses dizaynı, pilot ve üretim tesisi için hazırlıklarımız sürüyor. Arkadaşlarımız uzun süredir çalışmalarını yürütüyor gerek masa başında gerekse de sahada. İnşallah pilot tesisin kurulumuna 2022 yılının ilk çeyreğinde başlayacağız" diye konuştu.

'REKOR KIRDIK'

Dönmez, Türkiye'nin dünya bor pazarı lideri olduğunu söyleyerek, "2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde, ihracat ve satışında rekor kırdık. 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Dünya bor pazarının lideriyiz. Bugün bor piyasasının yüzde 62'sine sahibiz ancak bunlar bizim için yeterli mi? Hayır. Dünya artık daha çok üretenlerin değil, daha akılcı üretim yapanların dünyası. Az önce bahsettiğim değer katmak, yeni bir anlayış inşa etmek teknoloji geliştirme adına atılan adımlardan sonra ortaya çıkacak. Eti Maden bu yolda önemli adımlar atıyor. Bor cevherinin özüne Ar- Ge ve inovasyonu yerleştiriyor" ifadesini kullandı.

'2022 BOR'UN YILI OLACAK'

Bakan Dönmez, 2022'nin bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"2022, borun yılı olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah. Türkiye artık büyük hedeflere koşan bir ülke. 2053, 2071 vizyonlarını bugünden belirleyen ve o doğrultuda ilerleyen bir ülke. Enerji, bu yolculuğun en önemli meselelerinden biri. Kamu ve özel sektör sinerjisiyle, Türkiye'ye güvenen yerli ve yabancı yatırımcılarıyla, güçlü ekonomisi ve siyasi istikrarıyla Türkiye'nin enerjisi her dönemde yükselmeye devam edecek. Bizler de bunun için her zaman sektörümüzün yanında olmaya, sektörümüze her zaman destek vermeye devam edeceğiz." DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.