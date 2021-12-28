Canlandırıcı doğal saç kremi nasıl hazırlanır?

Hepimiz saçlarımızı canlandırmak ve ona nem kazandırmak istiyoruz. Bunun için piyasada birçok saç kremi mevcut. Fakat maalesef bu kremler paraben, sülfat gibi zararlı insan vücuduna oldukça zararlı çeşitli kimyasallar içeriyor. Bu maddeler zaman içerisinde vücudumuzda birikiyor ve kansere dahi sebep olabiliyor. Sizler için doğal içerikli ev yapımı krem tarifi derledik...



Saçlarımızın daha güzel görünmesi ve beslenmesi için piyasada satılan saç kremlerine başvuruyoruz. Ancak piyasada bulunan birçok krem paraben, sülfat gibi insan vücuduna son derece zararlı kimyasallar içeriyor. Bu kimyasal maddeler zaman içerisinde vücudumuzda birikip kansere dahi sebep olabiliyor. Bu yüzden bu ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. Peki saçlarımız için doğal bir şeyler hazırlayamaz mıyız? Cevabımız evet. Gelin birlikte öğrenelim...

Canlandırıcı saç kremi nasıl hazırlanır?

Canlandırıcı saç kremi için iki çorba kaşığı elma sirkesi, dört çorba kaşığı su, beş damla lavanta, biberiye, nane, limon veya okaliptüs yağı gibi bitkisel yağa ihtiyacınız olacak. Bu malzemeleri bir kabın içerisinde homojen bir kıvam alana kadar güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra ağzı kapatılabilen bir kabın içerisine koyun ve öyle muhafaza edin. Her kullanımdan önce mutlaka çalkalamayı unutmayın.

Mat saçlar için saç kremi nasıl hazırlanır?

Mat saçlar için saç kremi hazırlarken bir çorba kaşığı elma sirkesi, bir çorba kaşığı su, beş damla biberiye yağı, beş damla limon yağına ihtiyacınız olacak.

Tüm malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve güzel bir şekilde karıştırıp yağların birbirine geçmesini sağlayın. Daha sonra ağzı kapatılabilen bir kabın içerisine koyun ve öyle muhafaza edin.

Nemlendirici saç maskesi nasıl hazırlanır?

Nemlendirici saç maskesi için bir tane orta boy muz, saçınızın uzunluğu ve nem ihtiyacına göre bir veya yarım avokado, üç çorba kaşığı Hindistan cevizi yağına ihtiyacınız olacak.

Muz ve avokadoyu mutfak robotu yardımıyla güzel bir şekilde ezerek püre haline getirin ve daha sonra içerisine Hindistan cevizi yağını ilave edin. Saçınızın ihtiyacına göre yaklaşık yarım saat beklettikten sonra durulayın. Muz ve avokado hem saçınızı besleyecek hem de ona gereken nemi kazandırmanıza yardımcı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.