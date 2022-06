2. el araç piyasasında bayram hareketliliği

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını ve fiyatlarda yukarı yönlü artış görüldüğünü belirtti.

Erkoç, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın ilk 5 ayında 1 milyon 772 bin 105 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarının, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 456 bin 879 adet olduğunu anlattı.

Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan sıkıntıların talebi ikinci ele kaydırdığını, tüketicilerin, bayramın da yaklaşmasıyla ikinci ele yöneldiğini ifade eden Erkoç, artan talep ve yükselen maliyetlerle otomobil fiyatlarının da yükseldiğine dikkati çekti.

Erkoç, son 6 aydır piyasanın oldukça hareketli olduğuna ve satışların hızlı şekilde sürdüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Araç üretiminde ve tedarikinde yaşanan aksamaların devam etmesi ikinci ele olan talebi artırırken yaz mevsiminin gelmesi ve Kurban Bayramı'nın yaklaşması piyasayı daha da hızlandırdı. Ancak fiyatların neredeyse gün içerisinde yukarı yönlü değişmesi piyasayı olumsuz yönde etkiliyor. Sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntılar çözülmeden ikinci el fiyatlarının düşeceğini düşünmüyoruz. İkinci el şu an daha çok yatırım aracı olarak görülüyor. Bunun önümüzdeki süreçte de devam edeceğini düşünüyoruz. Şu an piyasada araç bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden vatandaşlarımıza otomobil ihtiyaçları varsa bir an önce karşılamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızı, her zaman olduğu gibi sağlam, güvenilir, kurumsal yerlerden alışverişlerini yapmaları ve dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz." AA .