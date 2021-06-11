1.2 milyar dolarlık altın madeni

Ekonomi yazarı Dilek Güngör, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Mollakara’da keşfedilen altın madeni yatırımına dair ayrıntılar paylaştı

TMSF bünyesinde aktiflerini yüzde 144 büyüten Koza Altın, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Mollakara'da 160 milyon dolarlık yatırıma başladı. Madende piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın bulunuyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Mollakara'da 160 milyon dolarlık altın madeni yatırımına imza attı. 2022'de altın üretimi başlayacak. Tesiste ilk etapta yıllık 3-3.5 ton altın üretilmesi hedefleniyor. Madende piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan toplam 20 ton altın, piyasa değeri 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildi.

2023 HEDEFİ 15 TON

Mollakara Altın Madeni'nin temel atma töreninde konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, madenin Koza Altın'ın altıncı üretim tesisi olacağını belirtirken, "Mollakara'da önemli bir rezerv var. 2022'de ilk altın dökümünün yapılması planlanıyor. Burada 197 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi. Tesis 160 milyon dolara mal olacak. Daha sonra bu yatırım 300 milyon dolara çıkabilir. 3-3.5 ton altın üreteceğiz. Bu bölgede 16 tane daha ruhsatımız var" dedi.

2.300 KİŞİ EKMEK YİYECEK

Koza Altın'ın stratejik bir firma olduğunu söyleyen Gülal, "2019'da 11 ton, 2020'de 8.1 ton altın ürettik. 2023'ten itibaren yılda 15 ton altın üreten şirket haline geleceğiz" diye konuştu. Üretim tesisi ve madende 500 kişiye istihdam sağlanacağını ancak madencilik sektöründe dolaylı istihdam çarpanının 4.6 olduğunu hatırlatan Gülal, "Buradan 2.300 kişi ekmek yiyecek. Koza Altın TMSF'ye devredildiğinde 13 TL olan hisseler 128-129 TL'ye yükseldi" dedi.

EMANETE HALEL GETİRMEDİK

TMSF bünyesinde 783 şirket olduğunu, bunların aktif büyüklüğünün 70.3 milyar TL'ye çıktığını, çalışan sayısının 44 bini geçtiğini, özkaynakların 30 milyar TL'ye yükseldiğini anlatan Gülal, "TMSF bünyesindeki şirketler ortalama aktif olarak yüzde 65 büyüdü. Milletin emanetine halel getirmemiş olmanın mutluluğu içindeyiz. 2020'de toplam 135 milyon TL sosyal yardımlara para aktardık. Dün terör örgütünün finansmanında kullanılan bu yapıların bütçeleri artık çocuklarımız için kullanılıyor. Van'da da 43 askeri kulenin aydınlatmasını sağlayacağız" diye konuştu.

BEŞTE BİRİNİ KOZA ÇIKARIYOR

Koza Altın, İzmir-Ovacık, İzmir-Çukuralan, Eskişehir- Kaymaz, Kayseri-Himmetdede ve Gümüşhane-Mastra olmak üzere 5 aktif altın madeninde üretim yapıyor. 2019'da toplam üretilen 38 ton altının 11 tonunu üreterek altın üretiminin 3'te 1'ini, 2020'de ise üretilen toplam 42 ton altının 8 tonunu üreterek altın üretiminin 5'te 1'ini gerçekleştirdi. Koza Altın'ın 240 ruhsat ile üretilebilir 2.1 milyon ons (65 ton) rezervi bulunuyor.

20 TON REZERV VAR

Madendeki toplam rezerv miktarını da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Varank, "Madende piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan toplam 20 ton altın, piyasa değeri 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildi. Yüksek tenörlü… Madenin 6 yıllık ömrü var. Rezerv olarak daha büyük potansiyel bulunuyor. Bunlarla birlikte madenin ömrü 15 yıla çıkabilir" dedi. Bakanlık olarak madencilikte 53 milyar TL'lik 3 bin teşvik belgesi düzenlediklerini anlatan Varank, Ağrı'da yeni sanayi sitelerinin kurulması için çalıştıklarını, Tekstilkent projelerine ağırlık vereceklerini dile getirdi. Muhalefete de seslenen Varank, "Burada altın madeni temeli atılıyor. İstanbul'da temel atmama töreni yapılıyor. Metro inşaatlarının üzerine toprak dolduruyorlar. Bunların elinde olsa Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni havuz olarak kullanırlar. Ya da patates deposu yaparlar" dedi.

YERİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRECEĞİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 1.175 ton üretilebilir altın olduğunu belirterek, "Geçen yıl 42 ton altın üretildi. 2000'lere kadar hiç üretim yoktu. 20 yılda toplam altın üretimi 382 ton oldu. Bunun 76 tonu doğrudan ve dolaylı devlete gelir olarak geldi. Bu yıl 45 tonun üzerinde altın üretimi bekliyoruz. 5 yılda da hedefimiz üretimi 100 tona çıkarmak. Şu anda dünyada 10 tane 100 ve üzeri ton seviyesinde altın çıkaran ülke var. Biz de bu lige gireceğiz inşallah…" dedi. Türkiye'de yerli üretimin artırılması için yerin altını üstüne getireceklerini söyleyen Dönmez, "Ağrı'daki tesisin ömrü 5-6 yıl. Ancak yeni yatırımlarla tesisin ömrü 15-20 yıla çıkacaktır" açıklamasını yaptı.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK

Ağrı Valisi Osman Varol, tesisin bölgede istihdama büyük katkı sağlayacağını, 2000'den fazla kişiye buradan istihdam sağlanacağını söyledi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da "Ağrı Ağrı olalı böyle açılış görmedi. Bu bölgenin 10-15 yıl öncesini Nişantaşı'nda oturanlar bilmeyebilir. Hepimiz Cumhurbaşkanımıza minnettarız. TMSF Başkanımız 1 yıldır Ağrı'yla yatıp Ağrı'yla kalktı" dedi. TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Ağrı Millletvekili Ekrem Çelebi de TMSF'ye teşekkür etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.