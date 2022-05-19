Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu düşük faizli konut kredisinin detayları belli oldu. 0,99 ve 0,89 faiz oranlarında ev kredisi çekmek isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konut almak isteyenler 0,99 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? Düşük faizli ev kredisi başvuruları başladı mı? 0,89 faizli konut kredisi kimlere verilir? sorularına yanıt arıyor. İşte düşük faizli konut kredilerine dair son gelişmeler...

0,99 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? Düşük faizli ev kredisi başvuruları başladı mı? 0,89 faizli konut kredisi kimlere verilir? Yüksek enflasyon ve inşaat maliyetlerinin her geçen gün artması nedeniyle konut fiyatları son zamanlar hızla artışa geçti. Vatandaşların ev almak için kredi çekmekten başka seçeneği kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu düşük faizli konut kredisinin detayları belli oldu. 0,99 ve 0,89 faiz oranlarında ev kredisi çekmek isteyenler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek ev almak isteyenleri sevindiren açıklamalarda bulundu. Erdoğan konut kredisinde düşük faizli yeni bir kredi uygulamasının devreye sokulacağını açıkladı. Buna göre vatandaşlar 0,89 ve 0,99 faiz oranları ile 2 milyon liraya kadar konut kredisi çekebilecek. Düşük faizli kredi fırsatının duyurulmasıyla bazı fırsatçılar evlerin fiyatlarını artırdı bile. Ev almak için plan yapanlar düşük faizli kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Düşük faizli ev kredisi başvuruları başladı mı?

0,89 ve 0,99 faizli konut kredileri kamu bankaları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Özel bankalar da ilerleyen zamanlarda bu sisteme dahil olabilecek. Düşük faizli konut kredisi başvuruları henüz başlamadı.

0,99 faizli konut kredisi başvurusu ne zaman başlayacak?

Konuya ilişkin çalışmalar henüz devam ediyor. Son detayları üzerinde çalışılan projede başvurular ilerleyen günlerde alınmaya başlanacak. üşük faizli kredinin finansman hazırlıkları tamamlandıktan sonra bankalar aracılığıyla başvuru duyuruları yapılacaktır.

0.99 faizli konut kredisi nasıl alınır?

"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.

0.89 faizli konut kredisi kimlere verlir?

İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.