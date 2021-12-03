Gözler Moody’s'in not kararında

'Önceden açıklanan takvime göre bu gece Moody’s Türkiye için değerlendirmesini açıklayacak. 11 Eylül 2020’de notu 1 kademe indirerek görünümü de negatif olarak belirlemişti.'

1982 ile 1998 arasında 16 yıl Almanya Başbakanlığı yapan Helmut Kohl'ün siyasi varisi Angela Merkel, 22 Kasım 2005 tarihinden beri oturduğu Başbakanlık koltuğunu 16 yıl sonra bırakıyor. Dün Alman Ordusu, en üst düzey tören düzenledi. Merkel'in 16 yıllık görevinde birlikte çalıştığı 52 bakan da katılımcılar arasındaydı. Görevini yeni Başbakan Olaf Scholz'a Salı günü teslim etmesi beklenen Merkel'in gidişi, Almanya'da belirsizlik endişesi yaratıyor. Şansölye'nin lideri olduğu Hıristiyan Birlik partileri muhalefete geçti ve iktidarı diğer koalisyona bıraktı.Bir yıldız kaydı, bakalım süreç nasıl ilerleyecek?

OPEC'ten üretim artışı kararı

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; OPEC+ Temmuz ayındaki toplantıda yılsonuna kadar olan 5 ayda aylık 400 bin varillik üretim artışı kararı alındı. Ama günlük ortalamada Ağustos'ta 151 bin varil, Ekim'de 217 bin varil artırabildi. Güya Angola ve Nijerya'da altyapı yetmemiş. Sanki maksat, üretimi artırmayalım ki fiyat düşmesindi. Bu noktada ABD Başkanı Biden'e hak vermemek olmaz. Etik davranmıyorlar çünkü. Dün de OPEC, Ocak ayı için de günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararı aldı. Ama ne kadarını yapabilecek?

Piyasaların not beklentisi

Avrupa Konseyi'nin karar organı olarak görev yapan Bakanlar Komitesi, AIHM kararına rağmen Osman Kavala'yı bırakmayan Türkiye'ye bildirimde bulunma kararı aldı. 19 Ocak'a kadar Türkiye karara uymazsa –ki Kavala'nın davası 17 Ocak'a ertelenmişti- ihlal prosedürünü başlatacak.

Önceden açıklanan takvime göre bu gece Moody's Türkiye için değerlendirmesini açıklayacak. 11 Eylül 2020'de notu 1 kademe indirerek görünümü de negatif olarak belirlemişti. Piyasa anketinde bir değişiklik beklenmiyor. Ancak bu sabah Fitch beklenmedik şekilde kredi notu görünümü durağandan negatife çekti. Notu indirmemesinde; ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmininini %3.5'ten % 3.6'ya yükseltmesi etkili olmuş olabilir. Moodys'in görünümü negatifte olduğundan seçenekleri sınırlı: Ya herhangi bir değişiklik yapmayacak, ya notu düşürecek ve iyimserse görünümü durağanda tutacak, kötümserse görünüme negatif diyecek.

Merkez müdahalesi ve borsa trendi

Borsada ralli süreci kesintisiz devam ederken kurda değer kaybı sürüyor. Merkez müdahalesi sonrasında 13.30'da denge bulur gibiydi ama akşamdan beri 13.60 civarında denge buluyor.BIST100 Ekim başında başladığı harekette tarihi rekorları yenileyen bir ralliyi sürdürüyor. TL'nin değersizleştiği süreçte endeksi taşıyan hisselerdeki artışla BIST 100 Endeksi 1900'e ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.