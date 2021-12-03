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TIMETURK / YAŞAM / “Hayranı Uğur Şengül’e Çarptı ve Kaçtı!”

“Hayranı Uğur Şengül’e Çarptı ve Kaçtı!”

Uğur Şengül akıl almaz bir olay yaşadı. Ünlü fenomene bir hayranı aracı ile çarptı ve kaçtı. Olay yargıya taşınıyor.

34 Dakika Önce
2021-12-03 19:01:58
“Hayranı Uğur Şengül’e Çarptı ve Kaçtı!”

Ünlü fenomen Uğur Şengül'ün aracına seyir halinde iken kırmızı ışıkta geçerek çarpan araç, ünlü fenomenin hayranı çıktı. Kaza sonrasında tutanak tutarak olayı yasal bir şekilde halletmek isteyen ünlü fenomen bu kez yeni bir şok daha yaşadı. Uğur Şengül, çarpan araç sahibi ile sorunu yasal bir şekilde halletmeyi umut ederken çarpan aracın sahibi gecenin karanlığında arabasına atlayarak hızla kayıplara karıştı. Kaçan aracın plakasını alan Şengül, karakola gidip şikayette bulundu. Panik halinde kaçtığını düşünerek aracına çarpan şahıs ile olay daha fazla büyümeden uzlaşabilmek için sosyal medyadan çağrılarda bulundu fakat hiçbir olumlu dönüş alamadı. Milyonluk aracında büyük hasarının mağduriyetini yaşayan Uğur Şengül olayı yargıya taşıma kararı aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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