Borsa ve dolardan farklı tepkiler

'Bu sabah Asya'da risk iştahı açık gözüktü. Paralar dolara karşı değer kazanırken borsalar artış seyretmişti...'

Yeni haftanın ilk gününde yurt dışında özellikle Avrupa borsalarında satışlar vardı. Almanya % 0.7, Fransa % 0.8 düştü. Türkiye'de ise BIST100 günü % 0.6 artışla, 1,417.70 puandan kapattı. Bu, günün en yükseğine yakın kapattı demek. Üstelik banka hisselerinde satışlar varken bunu yaptı. EREGL 2.5, GUBRF 1.5 ve KRDMD 0.7 puan katkı ile endekse en çok katkıyı veren hisseler oldu. Elektrik Endeksi ise % 2.2 artışla en çok değer kazanan endeks oldu.

İki gün geriden gelen Borsa İstanbul'un yabancı yatırımcı takas oranı verinin yayınlanmaya başlandığı 2004 yılından beri en düşük seviyesine gerileyerek % 41.48 oldu. MSCI Türkiye Endeksinin 1 yıl ilerisi için tahmini F/K'sı 4.8 ile 2004 ve 2020 yılları ile aynı seviyeye geriledi. Bundan daha aşağısı 2000 yılı öncesindeki yıllar ve 2008 krizinde olmuştu. Bakalım, bu hafta alım gelirse buradan tepki gelebilir mi?

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesinde şunlara vurgu yapıldı: Bugünün gündeminde Merkez Bankalarından gelecek açıklamalar var diyebiliriz. Avrupa MB yetkilileri Frank Elderson (14.10), FabioPanetta (15.00), Philip Lane'in (17.00) yanı sıra İngiltere MB Başkanı Andrew Bailey (15.05), Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker (15.50), San Francisco Fed Başkanı Mary Daly (18.00) ve Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic (20.00, 21.50) konuşma yapacak. Yurtiçinde ise Hazine, 8 ay vadeli bono, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil ve 2 yıl vadeli kira sertifikası satacak.

Bu sabah Asya'da risk iştahı açık gözüktü. Paralar dolara karşı değer kazanırken borsalar artıyor. Dolayısıyla bizim borsa için dünkü iyimserliğin devamı mümkün olabilir. Kur için TCMB kararı beklenirken dışarıdan bağımsız takılmaya devam ediyor. Bugünün ilk saatlerinde 9.38 ile yeni zirve görse de sabah 9.30'lardan işlem geçmektedir.

BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik 1420 ye kadar tepti. Şimdi 1400 destek seviyesi yeniden önem kazanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.